Znovu jsem se narodil, řekl po vážné nehodě zakladatel Milionu chvilek Minář

„Ve středu jsme se vraceli s kolegyní do Prahy z půldenního školení nenásilné komunikace,“ začíná příspěvek na Twitteru Mikuláše Mináře. Před nájezdem na dálnici do Příbrami u obce Háje vjelo podle Mináře protijedoucí auto do svodidel, od kterých se odrazilo do protisměru. Pak došlo ke střetu.

„Dupnul jsem na brzdu a modlil se, ať nás mine. Nic víc jsem nemohl dělat. Vmžiku jsem viděl, že auto letí bokem přímo na nás. Během vteřiny přišel tvrdý náraz, strašná rána, pocit jakési šedohnědé clony a do toho airbagy, jako by nás něco zmáčklo, pocit dýmu, sypání skla,“ popsal bývalý organizátor demonstrací Milion chvilek pro demokracii a dnes mentální kouč Minář.

Všichni, včetně řidiče druhého vozidla, vyvázli s lehkými zraněními. „Jednalo se převážně o pohmožděniny, všichni byli převezeni do příbramské nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková podle webu pribram.cz. Sám Minář uvádí, že nehoda byla velký „šok na psychiku“.

Podle slov Mináře byl řidič druhého auta nejprve v bezvědomí. Začal se prý postupně probírat až když mu přispěchali na pomoc další lidé, kteří u nehody zastavili, a záchranáři, kteří přijeli chvíli po nehodě.

„Nevíme, co se pánovi stalo, že přejel do druhého pruhu. Jestli usnul nebo ztratil vědomí už před nárazem. Nehodu si prý nepamatoval, v sanitce se ptal, co se stalo,“ uvedl Minář. Policie přesné příčiny havárie zatím nezná. Verzi, že druhé auto vjelo do protisměru, potvrzuje.

„Pětašedesátiletý řidič osobního vozidla značky Ford z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde havaroval do protijedoucího vozidla značky MINI Cooper, které řídil třicetiletý muž,“ řekla webu pribram.cz policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechová zkouška dle Richterové u obou řidičů vyloučila požití alkoholu před jízdou.

Policista, který účastníky nehody vyslýchal, Minářovi podle jeho slov řekl, že se „znovu narodil“, když viděl zdecimovaný předek jeho auta. „Celé to trvalo asi tři vteřiny a my měli neskutečnou smůlu a neskutečné štěstí. Kdybychom jeli o tři vteřiny dříve či později, tak bychom se nesrazili. Kdybychom jeli o vteřinu dříve a o něco rychleji, mohlo to být daleko horší. Mám pocit, že každý den je teď navíc,“ konstatoval Minář.

