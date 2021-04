Minářovo hnutí utratilo šest milionů od dárců. Za co přesně, to neuvedlo

Asi půl roku od oznámení, že zakládá nové hnutí Lidé PRO, už Mikuláš Minář oznamoval, že hnutí končí. Podpisy se mu posbírat nepodařilo. Co se mu ale za tu dobu nasbírat podařilo, byly finanční dary. Na transparentní účet vybralo hnutí od 23. října 5,8 milionu korun, z nichž při ukončení hnutí zbylo přes 60 tisíc. Zbytek stihlo utratit, za co přesně, to Lidé PRO neuvedlo.