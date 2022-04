Ženete lidi do chudoby, vyčetl Havlíček Pekarové. Přestaňte strašit, odvětila

„Ženete 30 procent domácností do chudoby a firmy na hranici krachu,“ vyčetl kabinetu Petra Fialy bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v debatě na Prima CNN.

„Nestrašme krachem, máme nízkou nezaměstnanost. Nenecháme nikoho padnout do chudoby, pomáháme tam, kde je to potřebné. Děláme cílené a promyšlené kroky,“ odvětila předsedkyně vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vláda podle ni zvýšila existenční minimum, což má pomoci 360 tisícům lidí, kabinet chce dále zvyšovat slevy na poplatníky a zavést další opatření.

Havlíček vládě navrhl, aby využila peníze z Modernizačního fondu na podporu domácností a firem. Dále by čerpal peníze z výdělků polostátní společnosti ČEZ a toho, co se vybere navíc v důsledku zvyšující se inflace. Prostředky získané z těchto zdrojů by podle něj pokryly pomoc domácnostem a firmám v energetické krizi. Havlíček dále navrhl například dočasně zrušit DPH u energií a pohonných hmot či přerušit odvádění doplatku na obnovitelné zdroje.

„Kdybychom realizovali 12 bodů, které navrhuje Andrej Babiš, směřovali bychom k bankrotu,“ bránila se Pekarová. „Zrušení daně je jen odložení v čase a situaci neřeší,“ dodala. Tento týden byla vypsaná například kotlíková dotace, tedy čerpání 5,5 miliard z evropských fondů na výměnu kotlů pro nízkopřijmové rodiny, což je podle ní jedním z příkladů, jak vláda pomáhá.

Pekarová kritizovala bývalou vládu za to, že svými kroky přispěla ke zvýšení inflace. „Zdědili jsme veřejné finance v rozkladu, nechceme dále roztáčet inflační spirálu,“ konstatovala předsedkyně Sněmovny.

Meziroční inflace v Evropské unii dosáhla v březnu 2022 úrovně 7,8 procent, což je nárůst o 1,6 procenta z únorových 6,2 procent. O rok dříve, činila míra 1,7 procenta. Inflace v České republice byla v březnu opět třetí nejvyšší, a to 11,9 procenta.

Pekarová obvinila opozici, z toho, že rozdmýchává ve společnosti nenávist. „Naší povinností je pomáhat lidem, kteří prchají před válkou.“ Havlíček odvětil, že s pomocí Ukrajincům souhlasí, ale nikoli všem. „Nebráníme se tomu, že sem někdo přijde. Otázkou je, jestli všichni potřebují naši podporu,“ uvedl Havlíček.