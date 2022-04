Prezident nemá zpochybňovat Ústavu a má být jasně prozápadní, řekl Fiala

„My určitě chceme, aby prezidentem České republiky byl člověk, který nezpochybňuje Ústavu, respektuje ústavní tradice, je jednoznačně orientovaný prozápadně a demokraticky a bude to důstojná hlava státu, která bude společnost spojovat a ne rozdělovat,“ řekl Fiala.

Nepřímo tím dal najevo, v čem by příští prezident měl být jiný než dosavadní hlava státu Miloš Zeman, o jehož jednoznačně prozápadní orientaci nemohlo být ani řeči. Sám Zeman sice tvrdí, že prosazuje orientaci „všech azimutů“, což ale v důsledku znamenalo, že se snažil o to, aby Česko více spolupracovalo s Čínou, a do chvíle, než Rusko letos v únoru napadlo celou Ukrajinu, patřil český prezident k těm, kdo zpochybňovali protiruské sankce.

O možném společném koaličním kandidátovi na prezidenta by podle předsedy lidovců Mariana Jurečky mělo být jasno nejpozději v září.

„Pro nás je klíčové, abychom dokázali zvládnout prezidentskou volbu tak, že příští prezident bude důstojným reprezentantem naší země, který bude spojovat občany, bude mít sílu a energii dělat prezidentský mandát naplno,“ řekl Jurečka. „Je pro nás důležité najít synergii ideálně na půdorysu celé vládní koalice, nebo minimálně na půdorysu koalice Spolu,“ doplnil.

Nástupce Miloše Zemana, jemuž mandát skončí v březnu příštího roku, budou voliči vybírat zřejmě v lednu, tak jako v minulosti.