Jurečka s Hubáčkovou řeknou, jak může stát pomoci při řešení energetické krize

Vláda již v minulosti připravila několik opatření, které reagovaly na růst inflace a cen energií. Ministerstvo životního prostředí prosadilo posun zákazu provozu starých neekologických kotlů o 2 roky. To by mělo pomoci více než 150 tisíc domácnostem, které starý kotel vyměnit zatím nestihly.

„Chceme ulehčit domácnostem, aktuálně zatíženým komplikacemi spojenými s pandemií covidu, inflací, růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu. Vláda proto schválila návrh ministerstva životního prostředí na posun termínu zákazu provozu starých neekologických kotlů o dva roky, platil by tedy od 1. 9. 2024,“ řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a vyzvala, ať lidé využívají kotlíkové dotace, které se dle jejích slov brzy rozběhnou.

Kabinet dále rozhodl o snížení spotřební daně na pohonné hmoty, zrušil silniční daň a přimíchávání biosložek, mimo to rozšířila příspěvek na bydlení a provedla zákonnou valorizaci důchodů.

Vláda hovoří o energetické soběstačnosti obyvatel a obcí. Mnoho odborníků dlouhodobě volá po zákonu o komunitní energetice, který by umožnil bytovým družstvům a dalším skupinám například společnou investici do obnovitelných zdrojů. Přípravu zákona vláda slibuje v programovém prohlášení do konce letošního roku.

S růstem cen energií a opouštěním ruského plynu by mohly pomoci právě obnovitelné zdroje a energetické úspory. „Rozjeli jsme několik dotačních programů, abychom rychleji přešli na obnovitelné zdroje. Uvažujeme o navýšení peněz, které do těchto programů jdou. Chtěli bychom podpořit občany tak, aby masivněji přecházeli na jiné systémy vytápění, například na tepelná čerpadla,“ uvelda v rozhovoru pro iDNES.cz ministryně Hubáčková.