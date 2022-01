Neočkovaní mají dál těžší návrat z Polska, Německa, Itálie či Francie

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 10. ledna.

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) patří Vatikánský městský stát. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Kolumbie, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Peru, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou země nebo teritoria, které se vyznačují středním rizikem nákazy (oranžová kategorie). Do této kategorie se momentálně řadí Rumunsko.

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Do této kategorie aktuálně spadá Bulharsko, Polsko, Německo, Maďarsko a Rakousko.

Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie) spadá Andorra, Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Francie, Finsko, Malta, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Kypr, Norsko, Monako, Island, Irsko, Řecko, Estonsko, Litva, Portugalsko vč. Madeiry a Azorských ostrovů, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko vč. Baleárských a Kanárských ostrovů a Švýcarsko a ostatní třetí země mimo EU.

Občané České republiky vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto lidi platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 7. den po vstupu na území ČR.

V případě cesty do České republiky individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, a také podstoupit po vstupu na území České republiky nejdříve 5. den a nejpozději 14. den PCR test. Tato povinnost se týká také spolucestujících a rodinných příslušníků českých občanů, kteří mají vydané povolení k přechodnému pobytu na území České republiky, a také občanů Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území.

Podmínky testování při návratu ze zahraničí se netýkají občanů České republiky a cizinců s povoleným pobytem, kteří mají dokončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit příjezdový formulář. A to bez ohledu na kategorii dané země.

Po boosteru není nutný PCR

Z důvodu zabránění šíření onemocnění nové mutace omikron budou cizinci, kteří na území České republiky nemají povolení k pobytu, povinni před vstupem na území České republiky disponovat negativním výsledkem PCR testu. A to včetně cizinců, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali onemocnění covid-19.

Výjimku mají pouze cizinci očkovaní posilující dávkou (takzvaný booster), pokud jsou očkovaní v zemi, jejíž certifikát Česká republika uznává – seznam těchto zemí je zveřejněn na webu zde. Další výjimku mají děti do 12 let.

Zvláštní režim platí pro děti 12-18 let, kdy děti plně očkované (bez boosteru) mají rovněž výjimku z předvstupního testu. Neočkovaní lidí nebo ti, kteří neprodělali onemocnění covid-19 musí následně podstoupit RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky a nosit do doby výsledku tohoto testu vždy při opuštění bydliště nebo ubytování respirátor.

Uznává se také očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončené očkování z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

Tito lidé zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněný v seznamu certifikátů na webu ministerstva zdravotnictví. Může se jednat také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle EU covid nařízení.

Česká republika akceptuje také certifikáty z těch zemí, ve kterých probíhá očkování vakcínou schválenou EMA, míra proočkovanosti je zde vyšší než v České republice, země poskytuje věrohodné a ověřitelné údaje k pandemii a spolupracuje v rámci mezinárodních organizací v boji s pandemií.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň důrazně doporučuje, aby občané omezili cestování, neboť je třeba minimalizovat riziko šíření onemocnění covid-19.