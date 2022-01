Důležité profese půjdou i s covidem do práce, připravuje ministr Válek

„Režim pracovní karantény znamená, že místo do karantény domů do ní půjde zaměstnanec do práce. Bude mít některá zpřísněná opatření, ta teď ladíme. Když je splní, bude moct pracovat,“ prohlásil ministr zdravotnictví.

Jako příklad uvedl, že resort hledá cestu, aby řidič metra, který bude mít pozitivní test, mohl dál pracovat. Platit v takovém případě budou přísnější podmínky a pravidla.

„Za mě je to rozhodně sociální oblast a zdravotnictví. Pak musí ministerstvo vnitra do pondělí dodat seznam kritické infrastruktury a ten doplníme do toho opatření od sedmnáctého. Nemá smysl to jakkoliv komplikovat. Sedmnáctého to spustíme,“ popsal ministr.

Pokud by se k podobnému kroku nepřistoupilo, situace v Česku by mohla vypadat podobně jako v USA, kde podle Válka kolabuje systém a statisíce lidí jsou v karanténách. Ministr doplnil, že pečlivě posuzují, na koho by se pravidla pracovní karantény měla vztahovat. „Jsem si jistý, že pravidla budou nastavena dobře,“ uvedl.

Případná zpřísnění opatření kvůli omikronu by se týkala jen dospělých. „Hledáme cestu, jak minimalizovat testování a opatření pro děti a naopak je zpřísnit pro dospělé,“ dodal. Školám chce naopak fungování zjednodušit. Kapacity trasování a potvrzovací PCR testy by se podle ministra v době vlny omikronu měly přednostně soustředit na děti a seniory.

V půlce příštího týdne očekává prudký nárůst případů covidu s mutací omikron. Vrchol očekává na přelomu 16. a 17. ledna. Zvrat se může projevit v únoru díky třetí dávce. Kvůli omikronu se plánují omezení pro hromadné akce, divadla, kina nebo sportovní akce.

„Jednám s resorty a organizátory, kterých by se to týkalo, abychom se domluvili, za jakých podmínek by akce mohly proběhnout. Podrobnosti zveřejníme příští týden,“ uvedl ministr.

Kvůli očekávanému rychlému nástupu omikronu chce vláda více testovat. V pondělí začalo častější testování ve školách, ve středu kabinet rozhodl, že od 17. ledna se budou testovat všichni zaměstnanci dvakrát týdně antigenními samotestovacími sadami.

Pokud zaměstnanci vyjde pozitivní antigenní test, nebude muset jako dosud na potvrzující PCR test, ale půjde na pět celých dní do karantény. Na tuto dobu se karantény a také izolace zkrátí od 11. ledna. Po jejich skončení ale lidé budou muset dalších pět dní nosit respirátor. Do karantény budou nově muset i očkovaní proti covidu-19 a lidé po prodělané nemoci.