Možnost hospitalizace dětí je o něco vyšší než u předchozích vln, píše Hel

„Vaše dítě bude vystaveno variantě omikron. Nedá se tomu zabránit,“ vzkázal všem rodičům odborník působící v USA. „Je ale možné je na to co nejlépe připravit. Podstatné je, že pokud vaše dítě splňuje podmínky pro vakcinaci, tedy je starší 5 let, je důležité nechat je co nejdříve očkovat,“ domnívá se.

Svůj názor opírá o předpoklad, že rizika spojená s nemocí covid-19, včetně rizik spojených s takzvaným dlouhým covidem, tedy nepříjemně doznívajícími dopady onemocnění, „stonásobně až tisícinásobně převyšují jakákoli rizika spojená s vakcinací“.

„V žádném případě nemá smysl panikařit či se přehnaně obávat o zdraví vašeho dítěte. U naprosté většiny dětí bude mít covid-19 mírný průběh s příznaky, které jsou srovnatelné s jinými respiračními nemocemi, například s chřipkou,“ upozornil nicméně také Zdeněk Hel.

Imunolog také vyzval rodiče dětí mladších pěti let, pro které vakcinační látky zatím dispozici nejsou, aby nepropadali „přílišným obavám“.

„Přirozený imunitní systém dětí je výborně vybaven pro ochranu proti covid-19. Pravděpodobnost těžkého průběhu a hospitalizace je velmi nízká,“ upozornil a vyjádřil naději, že vakcína pro děti mladší pěti let bude již brzy schválena.

Dvě dávky pro ty nejmenší nebudou stačit

Společnosti Pfizer a BioNTech stále zkoumají možnost použití své vakcíny u dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let. V prosinci oznámily, že vyhodnocují nutnost použití třetí dávky v této věkové skupině poté, co zjistily, že série dvou dávek nevyvolala dostatečnou imunitní odpověď u dětí ve věku od dvou do čtyř let.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Pokud bude tato třídávková studie úspěšná, plánují předložit své údaje americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k povolení mimořádného použití někdy v první polovině letošního roku.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schvaluje totéž zpravidla s odstupem několika týdnů až měsíců. Pro zatím nejnovější věkovou skupinu, pro niž jsou vakcíny dostupné, tedy pro děti ve věku od pěti do 11 let, to učinila loni koncem listopadu.

Odborníci nejsou jednotní

Názor na očkování malých dětí není mezi odborníky jednotný. Například podle epidemiologa Rastislava Maďara by měl každý rodič by měl chtít, aby bylo jeho dítě očkované. Ten se ovšem dopustil kontroverzní argumentace, když koncem prosince napsal na Twitteru, že nelze brát na lehkou váhu informace o úmrtí třiapůlkrát více dětí v Jihoafrické republice než v jiných předchozích vlnách. Vycházel přitom z výpočtu provedeného poněkud „rychlou jehlou“ od jiného odborníka.

To, že potíže s covidem je u dětí spíše výjimečné, ale že onemocnění může mít vážný průběh i u nich, říká například Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Přibližně u jednoho z tisíce infikovaných dětí se podle něho rozvine vážný syndrom nazývaný PIMS-TS. Ten může vést až k selhání srdce a dalších orgánů.

Jiní odborníci naopak právě kvůli vzácnosti onemocnění u dětí vakcínu bez analýzy jejich zdravotního stavu a tedy i náchylnosti k vážnějším průběhům nedoporučují. Podle epidemiologa Jiřího Berana očkování dětí epidemickou situaci nezachrání. „Děti a mladí zdraví lidé patří sice mezi skupinu vnímavých, ale koronavirem na životě neohrožených osob. Je jen na nich, zda se nechají očkovat či zda onemocnění prodělají,“ upozorňuje expert, který k epidemiím napsal stovky publikací.

Podobně hovoří imunolog výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně Vojtěch Thon. Děti podle něho skutečně nejsou rizikovou skupinou, jejich imunitní odpověď je lepší a jiná.