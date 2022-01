O očkování menších dětí je v Liberci větší zájem, než nemocnice čekala

„Místo půl dne budeme očkovat celý den,“ potvrdil mluvčí liberecké nemocnice, která největší očkovací centrum v kraji provozuje. Pro nejmladší mají vyhrazený jeden slot vždy ve středu. Každý týden tu naočkují sto dětí od pěti do jedenácti let.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Vladimíra Richtera má momentálně v centru termín kolem 220 dětí, dalších 160 na něj čeká. Richter proto doufá, že začne očkovat více pediatrů.

„Nejméně čtyři pediatři očkovali mezi svátky, tím pádem máme naočkovaných 160 osob,“ sdělil radní. „Minimálně jedenáct si jich vakcíny objednalo v prvním závozu,“ dodal.

Na internetových stránkách řady dětských lékařů v kraji ale visí oznámení, že očkovat nebudou. Například v Jablonci nad Nisou se podle dětské lékařky Věry Fastrové zdejší pediatři dohodli a budou se v očkování střídat. Vakcinace dětí od pěti do jedenácti let zde bude probíhat v prostorách dětské pohotovosti v nemocnici každé úterý od 14 do 16 hodin. Rodiče mohou své děti zaregistrovat přes rezervační systém nemocnice Jablonec.

Podle lékařky je to výhodnější řešení než očkování v jednotlivých ordinacích, a to nejen z důvodů náročné administrativy, ale hlavně k lepšímu využití očkovací látky. Ta se musí rychle spotřebovat a pro lékaře by bylo organizačně náročné zajistit vždy dostatečný počet zájemců. „Začínáme příští týden. První termíny jsou plné,“ konstatovala Fastrová.

Během jednoho odpoledne stihnou podle ní naočkovat dvacet dětí. „Celkem už máme šedesát zájemců. Očkuje se vakcínou firmy Pfizer v nižší dávce, s dítětem musí přijít zákonný zástupce, mít pro jistotu svůj doklad o totožnosti, kartičku ZP dítěte a my doporučujeme i očkovací průkaz. Dítě hned dostane termín druhé dávky,“ dodala lékařka.

Přednostně by očkovala děti s handicapem

Ona sama by v tuto chvíli přednostně očkovala děti, které mají nějaký zdravotní handicap, jako jsou například srdeční vady, diabetes a podobně.

„Postupovala bych podobně jako u očkování proti chřipce, kdy se také neočkují všechny děti, ale především ty, které mají závažnou diagnózu,“ uvedla s tím, že ale rozhodnutí o očkování nechává plně na rodičích a od očkování nikoho neodrazuje. Denně musí řešit řadu dotazů ohledně očkování.

„Také jsme to zvažovali. Staršího syna jsme už naočkovat nechali. Bylo to hlavně ze zdravotních důvodů, má imunitní deficit. S tím mladším, osmiletým, půjdeme asi taky. Ale nejdříve na jaře,“ svěřila se Barbora z Liberce. Ta doufá, že mladší děti nebude vláda omezovat opatřeními jako děti od dvanácti let, které bez očkování nebo PCR testu nemohou do restaurace, kina nebo na sportoviště.

Další očkovací centra v kraji začnou s podáváním vakcín proti covidu během příštího týdne. Českolipská nemocnice má pro děti od pěti let vyhrazen první termín ve středu 12. ledna od 15 do 18 hodin. Výjimkou je Jilemnice, která avizovala, že bude mít vakcínu k dispozici až ke konci ledna. Turnovská ani frýdlantská nemocnice tuto věkovou skupinu očkovat nebude.