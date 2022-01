Karanténa pro očkované i lidi po covidu může zkomplikovat sportovní akce

Ve vyjádřeních pro ČTK to uvedli zástupci některých sportovních svazů. Aktuálně očkovaní a vyléčení do karantény v případě rizikového kontaktu nechodí a soutěže se konají bez větších problémů. Od úterka se ale podmínky karantény a izolací změní.

Vláda při šíření nakažlivější varianty omikron ve středu schválila zkrácení karantény i izolace na pět dní. Rozšířila je ale na všechny bez výjimky. Sportovní soutěže to může zkomplikovat. „Bude se zřejmě řada zápasů překládat na jiné datum, ale našim cílem je udělat maximum pro to, aby se tato sezona na všech úrovních dohrála. Přijít potřetí v řadě o vyvrcholení ročníku by mohlo být především pro mladé basketbalisty značně demotivující,“ uvedl mluvčí České basketbalové federace Martin Peterka.

Nyní se v basketbalu odkládá kolem pěti procent zápasů. Pokud by amatérští hráči včetně členů mládežnických týmů padali do karantény opakovaně, mohlo by to negativně ovlivnit jejich systematickou přípravu. „To s sebou přináší negativní důsledky nejen pro výkonnost, ale hlavně pro zdraví, zdatnost, odolnost a pohybovou gramotnost naší populace,“ obává se Peterka.

Situaci sledují také badmintonisté. „Komplikací může být hlavně to, že do karantény musí jít po kontaktu s člověkem nakaženým covidem úplně každý a nepomůže mu ani PCR test nebo čerstvě prodělaná nemoc. Jinak badmintonové turnaje pro závodní hráče a amatéry probíhají, nic zásadního jsme přesouvat nemuseli,“ řekl předseda Českého badmintonového svazu Petr Koukal.

Sportovních soutěží pro dospělé se mohou účastnit jen plně očkovaní nebo lidé po nemoci, mládež do 18 let může jako alternativu použít negativní PCR test, děti do 12 let nemusejí podobně jako v jiných službách dokládat nic.

Nad novými pravidly se pozastavil předseda České asociace squashe Tomáš Cvikl. „Nerozumíme v rámci nových pravidel, které navrhla vláda, jedné věci - proč do karantény musí jít po kontaktu s infikovaným člověkem úplně každý. A to, i když se jedná o zdravého a očkovaného člověka bez příznaků. A proč tomu nestačí PCR test, kterým se může prokázat. Tohle může způsobit další komplikace pro organizování akcí a situaci to může ztížit,“ uvedl.

Jak bude situace konkrétně vypadat, se podobně jako u všech dřívějších vládních nařízení ukáže postupem času. „Oficiální dokument, který vláda schválila k nové definici karantény, zatím nemáme k dispozici. Není zveřejněný ani na webu vlády ani ministerstva zdravotnictví. Nelze tedy zatím zpracovat přesný výklad. Zobecněné mediální výklady nemusí být zcela přesné, protože v řadě případů bude rozhodovat o konkrétním postupu a rizikovém kontaktu příslušná hygienická stanice,“ uvedl předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se sportovní soutěže měly zastavit. „Od sportovních svazů nemáme zatím informace s úvahami o hromadném rušení soutěží nebo turnajů, způsobeným novou definicí karantény,“ doplnil Jansta.