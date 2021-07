Karanténa v zahraničí vymete peněženku. Rizikem na dovolené ale není jen covid

V unijních zemích a státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) mají čeští pojištěnci nárok na zajištění základní zdravotní péče. I přesto v zahraničí často i poskytnutí nezbytné zdravotní péče provází určitá finanční spoluúčast. A platí i to, že ne všichni poskytovatelé jsou navázaní na tamější veřejný zdravotní systém.

„Samotná léčba není obvykle až takový problém. Ve většině zemí se o vás postarají, byť musíte počítat se spoluúčastí,“ říká výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) Martin Balada.

Zároveň upozorňuje, že letos zvyšuje riziko komplikací na dovolené nákaza koronavirem, jehož nové mutace jsou dle vyjádření odborníků a praxe z posledních týdnů podstatně nakažlivější oproti původní podobě tohoto viru.

„Nákladem, který veřejné zdravotní pojištění pokrývat nemusí a obvykle také nepokrývá, jsou PCR testy a případný pobyt v karanténě,“ dodává Martin Balada.

Karanténa vymete peněženku

S nařízenou karanténou souvisí další nečekané náklady. Například nucené prodloužení pobytu v místě dovolené, odložení termínu odletu, testování na koronavirus či strava. A takové výdaje zdravotní pojišťovny standardně svým klientům nehradí.

„Kvůli přetrvávajícímu riziku nákazy koronavirem, nebo i preventivně nařízené karantény kvůli rizikovému kontaktu s covid pozitivní osobou dává letos komerční připojištění na cestu i pobyt na dovolené jednoznačně smysl víc než jindy,“ zdůrazňuje analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík s tím, že u většiny pojišťoven lze pojistit i storno zájezdu i služby, jako je ubytování nebo letenky a podobně. U některých pojišťoven je třeba toto připojištění uzavřít do několika dní po zakoupení zájezdu.

Tuzemské pojišťovny se na letošní sezonu velmi dobře připravily. Nabízejí již hotové balíčky, které pohodlně kryjí rizika spojená s karanténou, izolací, léčbou i návratem do vlasti za doprovodu asistenčních služeb. To potvrzuje i mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová.

„Pojištění proti covidu do zahraniční u nás kryje náklady na uvalení klienta do preventivní karantény a pokryje vícenáklady na stravu, ubytování a dopravu. Pojistný limit je stanoven celkem na 30 000 korun,“ říká Elenka Mazurová.

Dodává, že pojištění je určeno pro zahraniční krátkodobé cesty a je možné jej uzavřít k léčebným výlohám i jakémukoliv balíčku. Naopak lidé s uzavřeným paušálním ročním cestovním připojištěním si pak mohou třeba jen dokoupit pojištění speciálně ušité na krytí rizik spojených právě s nákazou koronavirem.

Rizikem na cestách není jen covid

Ne všechno je ale jenom o covidu-19. Oborníci doporučují, aby lidé neuzavírali covidové připojištění na úkor ostatních rizik. Podle cílové destinace, druhu dopravy a zábavy na dovolené je vhodné volit i pojištění dalších rizik. Může to být ošetření spálenin od slunce, krádež věcí z hotelového pokoje, úraz při skoku do vody, při jízdě na kole či na všelijakých elektrických vehiklech, jako je třeba elektrická koloběžka. K jejich krytí slouží již známé pojištění ochrany trvalých následků úrazu, léčebných výloh nebo pojištění zavazadel.

„Rodinám s malými dětmi a dospívající mládeží doporučuji do cestovního připojištění zahrnout i pojištění odpovědnosti, případně i elektroniky,“ připomíná Jiří Matusík s tím, že denní sazbu pojistného zvýší takové připojištění maximálně o jednotky korun.

A jako varování doplňuje i poslední případy, kdy někdo právě na elektrických vehiklech způsobil jinému úraz, či škodu, ať už doma, nebo v zahraničí. Poslední případ se odehrál v Paříži, kdy dvě jezdkyně na elektrické koloběžce srazily mladou Italku, která na následky zranění zemřela.

„Zde bych velice apeloval na všechny Čechy, aby se v zahraničí, ale samozřejmě i doma chovali odpovědně, ať už si pořídí, či zapůjčí jakýkoli jízdní prostředek,“ dodává analytik Partners.

Pojištění rodiny na týden do dvou tisíc

Pojištění léčebných výloh na cesty po evropských zemích na sedm dnů vyjde například rodinu se dvěma dětmi v průměru na 350 korun. Kompletní pojistná ochrana, kdy smlouva zajišťuje pojištění trvalých následků po úrazu, pojištění zavazadel, odpovědnosti a také rizik spojených s nákazou koronavirem či podezřením na něj, vyjde zhruba na 1 800 korun.

„Většina pojišťoven uzavírá covid pojištění platné pro země s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy,“ upozorňuje Jiří Matusík.

Pojištění do zemí s extrémním rizikem nákazy označené na mapě cestovatele Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) černou barvou uzavírají pojišťovny obvykle jen v nezbytně nutných případech, jako je například pracovní nebo studijní cesta či cesta za rodinou. Některé země kvůli novým mutacím stále častěji chtějí i u plně naočkovaných osob negativní PCR test, který je výhodnější absolvovat ještě na českém území.

Aktuálně se můžou čeští pojištěnci otestovat PCR metodou dvakrát do měsíce takzvaně na pojišťovnu, tedy bez doplatku. Při vyčerpání limitu pak za každý další PCR test zaplatí samoplátce nanejvýš 814 korun.

„Podmínky pro vstup do cizí země se liší stát od státu, proto je třeba před odjezdem na dovolenou i v jejím průběhu sledovat Rozcestník ministerstva zahraničních věcí. Na něm úřad aktualizuje podmínky pro vstup do cílové destinace. Naopak protiepidemická nařízení pro návrat do České republiky vydává ministerstvo zdravotnictví,“ uzavírá Jiří Matusík.