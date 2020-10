V pátek představíme dlouhodobý plán dalších opatření, oznámil Prymula

„Některé věci se musí změnit. Oba poslední víkendy jsme na tom pracovali s experty i ze zahraničních univerzit. V pátek představíme seznam opatření i výhled na další týdny,“ řekl Prymula České televizi.



Žádné konkrétní opatření však neprozradil. Některá méně zásadní opatření začnou platit už v pátek. Ta důležitá se budou vyhlašovat po 14 dnech, pokud se během nich situace nezlepší.



„Budou tam opatření, která budou vázána na semafor, ale i opatření plošného rázu,“ řekl Prymula. Vysvětluje to tím, že nechce, aby u nás nastala situace jako v Izraeli. „Počet zemřelých za den je tam ve stovkách. To nechceme. Když ta nařízení budou nastavena, tak se tomu vyhneme,“ tvrdí.

Podle ministra musí dojít i k úpravě semaforu. „Principiálně není špatný. Musíme ale připravit plán opatření, která se udělají, pokud na něm nastane určitá barva. To v současnosti není,“ vysvětlil.



Situace v zemi je podle něj velmi rozpolcená. „Polovina národa je vystrašená a druhá polovina zase žádná opatření nechce. Ať uděláme cokoliv, zvedne se vlna nevole. Epidemii ale nelze zastavit tak, že bychom nic nedělali.“



Prymula podle svých slov není schopen říct, jestli podle opatření vyhlašujících nouzový stav je už možné povolat do nemocnic mediky. „Mělo to tam být,“ prohlásil.



Nouzový stav začne v Česku platit v pondělí. S jeho vyhlášením souhlasí i prezident Miloš Zeman. „Poprvé se dal do pohybu trend počtu zemřelých. V tomto případě je potřeba velmi brizantních opatření. Není nic cennější než lidský život,“ řekl Zeman v rozhovoru pro televizi Prima. „Přál bych si, aby opatření byla drastická,“ dodal.

Svoboda: Nechci se rozhodovat, koho dám na ventilátor

Prymulu ve studiu kritizoval kritizoval lékař a zároveň poslanec ODS Bohuslav Svoboda. „Dohání se to, co se zameškalo. Stále jen reagujeme na vývoj situace. My ale potřebujeme vědět, co se bude dělat, když se to bude vyvíjet špatně. A to jako lékař nevím,“ tvrdí.

„Neumím si představit, že se v případě zaplnění ůžek budu rozhodovat, kdo se k ventilátoru dostane a kdo ne. To by lékař neměl dělat. Nechci, aby se to stalo. Jinak budu chtít, aby to přišel rozhodovat pan premiér,“ prohlásil Svoboda.



Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima kritizoval špatnou komunikaci vládních opatření. „To je ten největší problémem. Politici nejdřív pošlou tweet, pak se udělá tiskovka a pak teprve vyjde to opatření. Takhle to dělat nejde,“ řekl.