Zrušte opatření, žádají Pirk, Šmucler a další. Nerozumí tomu, reaguje Prymula

„Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou nemoc přináší. Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci covid-19 jako takové,“ stojí v úvodu otevřeného dopisu lékařů.

Lékaři, kteří podepsali petici, nevidí k zavádění dalších opatření žádný důvod. Vláda by podle nich měla uklidnit obyvatelstvo a přestat občany děsit počtem nakažených. Povinné nošení roušek by zavedli pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.

Hygienici by podle nich neměli nařizovat povinné otestování bezpříznakových lidí, kteří se setkali s nakaženým člověkem. O případné nutnosti podstoupení testu by podle nich měl rozhodnout ošetřující lékař.

„Žádáme vládu, aby nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou,“ uvedli lékaři. V posledním bodu vyzvali vládu, aby se věnovala práci na obnově ekonomiky.

Podepsaní lékaři: Ladislav Fiala , předseda České lékařské homeopatické společnosti

Radkin Honzák , psychiatr

Jan Hnízdil , internista a rehabilitační lékař

Kateřina Lucká , homeopatička

David Petrásek , bioanalytik

Jan Pirk , kardiochirurg

Roman Šmucler , prezident České stomatologické komory

Jiří Urbánek , internista a diabetolog

, internista a diabetolog Ivan Vondřich, homeopatik

Po více než šesti měsících od začátku pandemie je podle nich jasné, že covid-19 nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. „Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění,“ tvrdí podepsaní lékaři.

„Jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce,“ stojí v dopise. Vládní karanténní opatření podle lékařů nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhoršují ekonomickou situaci.



Redakce iDNES.cz kontaktovala Romana Šmuclera, který potvrdil autentičnost svého podpisu. „Ano, se vším souhlasím. Příští týden jsem pozvaný na zdravotnický výbor Poslanecké sněmovny. Tam argumenty předložím,“ řekl Šmucler.



Nerozumíte epidemiologii, vzkazuje Prymula

Ministr zdravotnictví Roman Prymula v reakci na dopis uvedl, že je znepokojen naprosto nezodpovědným přístupem signatářů. „Nikdo z nich nerozumí epidemiologii a překvapivě nechápe ani základní fakta. Za poslední měsíc počet zemřelých denně desetkrát vzrostl ze 2 na 20,“ argumentuje ministr.

Kdyby vláda nic nedělala, hrozilo by podle Prymuly, že bude příští měsíc umírat 200 lidí denně a to jen podle příznivého scénáře. „To snad přece nikdo z nás nechce. Podobně nesmyslné jsou informace o vakcíně, ta povinná nebude,“ doplnil.