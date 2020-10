Prymula: Zavřít ekonomiku na 14 dní nikdo nechce, ale řešení by to bylo

Příští týden máte veřejnosti představit možné strategie pro boj s epidemií. Proč teď?

Aby tady pořád nebyly diskuze na téma, že se něco neví nebo je to překvapení. Cílem je ukázat komplex opatření, která se budou zapínat podle toho, jak se bude situace vyvíjet. To znamená jestli reprodukční číslo nebude klesat dostatečně rychle, budou se muset přidat opatření. Pokud však klesat bude, tak se některá opatření vypnou. Myslím, že strategii zveřejníme v pátek.

Tento pátek byl zatím z pohledu nárůstu rekordní...

Čísla zatím nejsou nic moc. Ale v pátek byla zapnuta posilovací kapacita, takže třeba v Praze natrasovali přes osm set prvních kontaktů. Což znamená, že dotrasovali i lidi z minulého dne. I proto takové číslo.

Vrátím se ještě k těm strategiím. Předpokládám, že tam máte různé scénáře. Co nás tedy ještě může čekat?

Každá strategie končí nejčernějším scénářem, což je uzávěr, který se týká ekonomiky. To je ale úplně na konci. Je vidět z opatření, které děláme, že se ekonomiky snažíme nedotknout. Určitě jsme se dotkli hodně významně kultury a představeních se zpěvem nebo veletrhů.

Řada škol už přešla na distanční výuku. Mají se na omezení připravit i základní školy?

Druhý stupeň je zatím bez omezení. Ale je tam spousta případů, což je nyní dost vidět. Na základních školách to přibývá poměrně rapidně. Určitě se nebude sahat na první stupně. Ve scénářích však není vyloučeno, že druhý stupeň nějaké omezení potká.

Podle čeho se scénáře odvíjí. Je to reprodukční číslo nebo denní počty nakažených?

Obojí má nějaký význam. I když teď klesá nějaký význam denního počtu nakažených, protože ten je obecně vysoký. Musíme počítat s tím, že rozhodující parametr je reprodukční číslo. A druhá věc je se nějakým způsobem postarat o velké klastry, protože ty zodpovídají za velké procento ve společnosti. Také musíme ochránit rizikové skupiny. To jsou hlavní úkoly, které musíme udělat.

Jak vysoké reprodukční číslo je podle vás nepřijatelné?

Nejdeme za dva. To už znamená katastrofický scénář. Znamenalo by to, že bychom se ze čtyř tisíc nakažených denně, dostali na osm tisíc a pak na šestnáct. Přišel by kolaps systému. Reprodukční číslo dva nepřipadá tedy v úvahu. I nynější číslo 1,2 není žádná výhra. Když ho dostaneme na jedna, tak stejně tu bude denně čtyři tisíce nakažených.

Jak dlouho to může trvat?

Horizont se předpokládá do dvou měsíců, ale je žádoucí zastavit nárůsty do dvou týdnů.

Takže na dva týdny zavřít ekonomiku je jedno z řešení? I když poměrně radikální...

Je to jedno z řešení. Samozřejmě to nikdo nechce udělat, ale pokud se nedobereme poklesu, tak právě krátkodobé omezení řada států udělala. Začínám vnímat velké nebezpečí z vysokých počtů, kdy by ani při absolutním zámku nemusely být výsledky přesvědčivé. Když se dívám na Izrael, tak jsem poměrně překvapen. Lidé tam nesmí jít dál od svého bydliště než několik stovek metrů a stejně tam mají nárůsty přes 10 tisíc.



Takže ani to není řešení...

Doběh opatření je opravdu veliký. Ale je jasné, že ještě třeba dva týdny po zavedení čísla kolísají.



Ale dozvuky můžou být i pak tady u nás ne?

Přesně tak. Kdyby se hypoteticky udělalo nějaké opatření, tak jeho dopad je v horizontu deseti až čtrnácti dní. Takže i při takovémto extrému, který si myslím, že u nás nenastane, protože jsme číslo už opravdu docela srazili a musíme jít dál, tak nejsou výsledky jisté.

Jak je to s místy v nemocnicích. Proč ÚZIS nezveřejňuje počet lůžek?

Data nyní budou veřejně dostupná. Od pondělí všechny nemocnice uvidí kapacitu nejen svoji, ale i ostatních nemocnic. Pro veřejnost to nechceme dávat po nemocnicích, protože není úplně žádoucí, aby lidé říkali, že nechtějí jet do téhle nemocnice, ale chtějí do jiné, protože tam mají místo. Takže to budeme zveřejňovat týdně po krajích.

Hrozí to, že budou odsouvány operace?

Zatím to není úplně problém. Jsme ještě na kapacitě, která to tolik nevyžaduje. Jsou různé plány, kdy nemocnice budou dostávat data o předpokládaném počtu pacientů v jejich regionu. To už jsme schopni namodelovat dva týdny dopředu. Tam se může stát, že už bude nutné sáhnout do běžné kapacity. S větším náporem to logicky půjde nahoru.



Jakmile jste nastoupil na post ministra zdravotnictví, vydával jste omezení. Jak na to lidé kolem vás reagovali?

Veřejnost na jakékoliv omezení reaguje negativně. Je nutné si uvědomit, proč jsem na ministerstvo přišel. Přišel jsem proto, abychom epidemii nějak zvládli. Bez opatření to nejde. Nejlepší je zadaní, že musíte zastavit epidemii, ale nesmíte udělat žádné opatření. Takhle to nemůže fungovat.

Vy jste nyní hodně aktivní na sociální síti Twitter, kde odpovídáte na různé spekulace a otázky. Nedávno jste tam odpovídal, zda jste zpěv zakázal kvůli bývalému ministrovi Adamu Vojtěchovi...

Snažím se na otázky odpovídat vážně. Ale na některé otázky, které jsou na hraně vážnosti, byla odpověď spontánní. Třeba opravdu směšné bylo, když někoho napadlo, že jsme zakázali zpěv kvůli panu Vojtěchovi. Vyhýbal jsem se sociálním sítím, nikdy jsem na nich nebyl. Při této příležitosti jsem zjistil, že mi profily někdo vytvořil a já s tím neměl nic společného. V podstatě, aby u tohohle profilu lidi věřili, že to jsem vůbec já, tak jsem na nich začal i vystupovat ve videu. Věnoval jsem tomu za poslední dva dny asi hodinu času.

Nyní se reprodukční číslo (kolik lidí může nakazit v průměru jeden člověk pozn. red.) pohybuje okolo 1,2. Vy chcete, aby kleslo pod 1. Co když se tak nestane?

Když neklesne ani za dva týdny, tak jsem nuceni přidat další opatření. Je naprosto nepřijatelné, aby číslo šlo takhle dál. Pak nám budou narůstat počty případů a lidí v nemocnicích.

Hodně velká diskuze se spustila po vašem výroku, že se v hospodách budou lidi zapisovat. Jako tomu je třeba v Německu. Přesto, že pak premiér Andrej Babiš řekl, že to nehrozí. Je tato možnost podle vás stále ve hře?

Pokud by číslo neklesalo, tak jsou nutná opatření silnější než tento návrh. Úplně mě fascinovala debata kolem toho. Přitom asi v šesti nejvyspělejších státech světa systém funguje. Necháte na sebe kontakt, aby byli schopni obvolat rychle lidi, kteří mohou být v ohrožení. Protože pokud zákazníci v restauraci neplatí kartou, provozovatelé nejsou schopni zjistit, kdo tam byl. Takové opatření nezastaví epidemii, ale určitě je to doprovodná věc, která by pomohla. My ale potřebujeme dělat opatření, která povedou k rychlejšímu zastavení epidemie. Toto mezi ně třeba nepatří.

Mnoho lidí se také ptá, zda budou vůbec moci chodit čerti. Tak jak to bude s nimi?

Myslím, že jsme ještě hodně daleko od prosince. Bylo by smutné, kdyby se nám nepodařilo do té doby čísla srazit. Doufám, že kolem Vánoc by mohla být etapa trochu klidnější.

Jak pokračuje česká vakcína?

Dostali jsme výsledky fáze jedna. Vakcína není zase takovým nesmyslem, jak to bylo prezentováno na začátku. Dělali to lidé, kteří tomu rozumí, teď odborníci budou muset posoudit koncept, který je zajímavý a není úplně standardní. Také musíme posoudit, zda má koncept smysl z komerčního hlediska, stát to bude pochopitelně hodně peněz. Je tady spousta jiných kandidátů, kteří jsou o mnoho měsíců dopředu. Nadějných vakcín je dost.

Veřejnost byla překvapená z nouzového stavu...

Řada lidí si zafixovala, že nouzový stav znamená zavřené obchody a omezení pohybu. Ale tak to není.