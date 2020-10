V nemocnicích přituhuje. Covid odkládá neakutní operace, chybí personál

Šéf klinické skupiny při ministerstvu zdravotnictví Vladimír Černý v pátek představil data o současné kapacitě lůžek pro celou Českou republiku. Volných je nyní 6 480 "covidových“ lůžek, tedy asi 28 procent. Lůžek na JIP či na ARO je volná asi čtvrtina, konkrétně 937.

„Kapacity jsou sice sníženy, ale nadále se pohybují někde kolem dvaceti až třiceti procent , což znamená, že ve většině nemocnic není zatím nutné omezovat kolektivní, takzvaně necovidovou péči,“ komentoval data Černý.

Tabulky ukazují volnou kapacitu lůžek a přístrojů pro pacienty s koronavirem. (2. října 2020)

Připustil ale, že situace se liší podle regionu, pokud navíc bude v nejbližších dnech počet hospitalizovaných růst, může v malé míře k omezení péče dojít. To se však děje již nyní.

Řada nemocnic v současné době omezuje plánované neakutní operace z důvodu šířící se pandemie covid-19. Mezi prvními byla Fakultní nemocnice v Motole, kde se v souvislosti s koronavirovou situaci omezila operační výkony, které nejsou neodkladné. Následují třeba nemocnice ve Znojmě nebo Kyjevě.

Nejzatíženější je Uherské Hradiště

Nejvíce hospitalizovaných s nemocí covid-19 je v Uherskohradišťské nemocnici. Tamní lékaři v současnosti pečují o více než sedmdesát lidí nakažených koronavirem. Zatíženost může být dána tím, že ještě donedávna se do ní sváželi pacienti s koronavirem z celého Zlínské kraje. Ze všech krajských nemocnic je totiž nejlépe připravená na infekční pacienty.

Její kapacita však přestává stačit, i tam tak lékaři museli začít odkládat plánované operace. „Počet covid pozitivních pacientů, kteří potřebují péči na nemocničním lůžku, v posledních dnech výrazně roste. Ještě před týdnem jsme jich měli v Uherském Hradišti hospitalizovaných čtyři desítky, k dnešku už je to skoro jednou tolik,“ popsal ve čtvrtek Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Nově tak covid-pozitivní pacienty přijímají i další nemocnice, které zřizuje Zlínský kraj. Do Uherského Hradiště však budou i nadále směřovat ty nejtěžší případy.

Právě Uherskohradišťsko se ale v pátek na semaforu okresů zbarvilo do červena, a to společně s okresy Praha-západ a Praha-východ. Celkem jsou tak na semaforu čtyři červené okresy, hlavní město Praha bylo na nejvyšší úrovni rizika nákazy již v předchozích týdnech.

Praha se zatím drží

Praha má nyní ze všech krajů nejvyšší počet hospitalizovaných s covidem, a to 206, z toho 38 na jednotce intenzivní péče. Čtyři z tamních nemocnic patří mezi nejzatíženější špitály, a to Fakultní nemocnice Motol, Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice Na Bulovce.

Jednou z prvních nemocnic, které omezily neakutní operace, je Fakultní nemocnice Motol. Podle jejího ředitele Miloslava Ludvíka především kvůli omezenému počtu sester a anesteziologů. Lékaře a další zdravotnický personál totiž nemocnice přesouvá na covidovou jednotku podle aktuálního vývoje počtu pacientů.

Doplnil však, že nepůjde o nijak výrazné omezení. Nyní nemocnice provede asi 120 operací denně, v nejhorším případě by tento počet mohl klesnout asi na stovku.

Omezení výkonů naopak zatím neplánuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. „Museli jsme pouze přikročit k omezení lůžkových kapacit na neurologii a kožní klinice. Pokud by došlo k přílivu většího množství pacientů, budeme muset omezit plánovanou péči. Nechceme ale nic předjímat. Taková situace ve VFN zatím nehrozí. Naopak nechceme, aby lidé odkládali a zanedbávali preventivní prohlídky. Všechny naše ambulance jsou v provozu,“ uvedla mluvčí VFN Marie Heřmánková.

Potvrdila také, že 160 zdravotníků bylo v pozitivním kontaktu, z nich 22 je v karanténě doma a 138 chodí do práce za mimořádných podmínek (kdyby byli nezdravotníci, byli by doma). Celkem ve VFN pracuje více jak šest tisíc lidí.

Také Thomayerova nemocnice funguje v běžném režimu. Mluvčí nemocnice Petr Sulek však potvrdil, že problémem je kapacita volných lůžek. „V současné době máme 38 hospitalizovaných pozitivních pacientů a museli jsme pro ně uvolnit již několik lůžek v rámci plicní kliniky, kliniky ARO a dalších pracovišť. Pokud bychom měli uvolňovat další lůžka pro tyto pacienty, tak k tomu potřebujeme i zdravotní personál. V současné době nám chybí bezmála 50 zdravotních sester,“ vysvětlil. Nemocnice má v současné době v karanténě přibližně 25 zdravotníků.

Minimální omezení registruje i Nemocnice Na Homolce, která se pouze připravuje na možnost nutného vyčlenění lůžek pro pacienty s onemocněním covid-19. „Provedli jsme několik organizačních změn, aby vyčleněné kapacity byly neprodleně k dispozici. Kapacita lůžek i zdravotního personálu je k dnešnímu dni dostatečná,“ řekla iDNES mluvčí Martina Dostálová. Na Homolce je k pátečnímu odpoledni 31 zaměstnanců v pracovní neschopnosti v souvislosti s covidem-19.

Odklady operací u svaté Anny v Brně

Jihomoravský kraj má druhý nejvyšší počet počet hospitalizovaných. Celkem je v nemocnicích 147 lidí s koronavirem, z nich 21 na jednotkách intenzivní péče. Co se týče vytíženosti nemocnic, na seznamu těch nejvíc naplněných se objevila jen Fakultní nemocnice Brno. Pacientů má nyní dvaapadesát, dalších více než dvacet lůžek má ale stále k dispozici.

V méně zaplněné Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se ale kvůli zvýšenému počtu pacientů, kteří přišli k nutnému operačnímu zákroku a byli pozitivní, musely začít odkládat některé plánované operace.



„V tuto chvíli odkládáme asi polovinu tzv. velkých operací. Naopak se snažíme neodkládat operace u pacientů, kteří už byli jednou odloženi při jarní vlně epidemie. Někteří pacienti také sami volají a chtějí termín operace změnit na pozdější dobu, doufají, že za několik týdnů bude epidemiologická situace příznivější,“ potvrdil přednosta ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.

Dále vyloučil, že by se odkládaly akutní operace. Prozatím se omezení týká pouze ortopedického oddělení, na kterém byla také vyčleněna lůžka a personál pro pozitivní pacienty, kteří potřebují zvýšenou péči.

Naopak Fakultní nemocnice Brno zatím žádné operační výkony neodkládá. Omezila jen rehabilitační péči na jednom oddělení, kde vnikla rezerva 22 lůžek pro covid pozitivní.

„Kapacita pro pacienty s koronavirem je na Klinice infekčních chorob FN Brno 74 lůžek, aktuálně k pátku obsazeno 44. Dalších 5 pacientů s vážnějším průběhem je na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,“ uvedla mluvčí Veronika Plachá.

„Aktuálně máme 62 zdravotníků v pracovní karanténě a 30 v domácí karanténě, z nich jsou někteří covid pozitivní, jiní jsou doma protože je pozitivní člen společné domácnosti,“ doplnila s tím, že dokud nedojde k výraznému zhoršení situace, tak nemocnice neuvažuje o stejných opatřeních jako Fakultní nemocnice Motol.

Graf zobrazuje věk a pohlaví pacientů s koronavirem. (2. října 2020)

Covidové nárůsty ohrožují Znojmo, Kyjov a Olomouc

Od pátku dočasně omezuje některé plánované operace Nemocnice Znojmo. „Vzhledem k nárůstu hospitalizací pacientů s covid-19 jsme se rozhodli dočasně přistoupit k omezení některých plánovaných výkonů. Je nám to líto a vnímáme, že se jedná o rušení již dlouhodobě plánovaných výkonů, na které se pacienti připravovali. Nicméně v tuto chvílí je pro nás na prvním místě bezpečnost pacientů po těchto výkonech,“ uvedl ředitel nemocnice Martin Pavlík. Všechny pacienty, kterých se omezení týká, zařízení kontaktuje.

„Omezení ve Znojmě se týká plánovaných výkonů, které lze odložit a které následně vyžadují pooperační intenzivní péči. Nedotkne se akutní neodkladné péče,“ vysvětlila i mluvčí Petra Veselá.

Od příštího týdne odsune některé plánované operace i Nemocnice Kyjov, řekl její mluvčí Filip Zdražil. Podle něj bude omezení plošné. „Důvodem je, že si chceme připravit dostatečné kapacity na zajištění pacientů s covidem-19.“

U dalších krajských nemocnic se podle krajského radního pro zdravotnictví Milana Vojty (ANO) bude ještě rozhodovat. „Vyčleněné kapacity pro covidové pacienty jsou zatím dostačující,“ poznamenal Vojta.

Fakultní nemocnice Olomouc omezuje od pondělí 5. 10. operace na pouze akutní a ty, kde prodleva muže vést ke komplikacím.

„Fakultní nemocnice Ostrava žádné omezení úkonů nyní nezvažuje, v tuto chvíli je kapacita lůžek dostatečná. V případě potřeby máme prostor pro navýšení, covid pozitivní není žádný lékař a v karanténě je jeden lékař, řekla tisková mluvčí Petra Petlachová.

Podobná situace je i v Pardubicích. „V pardubické nemocnici je současná situace je poměrně dynamická, v tuto chvíli se omezení nechystají, ale je pravděpodobné, že bude-li to epidemiologická situace a okolnosti vyžadovat, přistoupíme k tomuto kroku,“ okomentovala omezení mluvčí Kateřina Semerádová.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek představilo také počty lůžek, o které se může kapacita v krajním případě navýšit. „Ještě nemám data ze všech krajů, co se ale týče těch, které již poskytly podklady, může být systém za určitých okolností posílen o 258 lůžek intenzivní péče s možností umělé plicní ventilace a o 1 276 lůžek s možností podávání kyslíku,“ popsal Černý. Nespecifikoval ale, co by takový krok znamenal pro „necovidovou“ péči.