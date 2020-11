Očkování bude dobrovolné, ale chceme k němu lidi motivovat, říká Rážová

Premiér Babiš oznámil de facto plošné dobrovolné testování, bude podle vás k něčemu?

Rozhodně bude, protože ve společnosti je mnoho lidí, kteří nemají žádné příznaky, přesto jsou ve skutečnosti covid pozitivní a tím pádem po určitou dobu i infekční. Plošné dobrovolné testování tak dá zase o něco podrobnější informaci nejen nám, ale pochopitelně i jim. Zároveň se jejich izolací sníží možnost přenosu nákazy.

Tedy doporučujete před návštěvou příbuzných test?

Rozhodně ano. Pokud se někdo nechá otestovat před návštěvou příbuzných, zejména pokud jde o někoho ze zranitelných skupin, například seniory nebo chronicky nemocné, může ho díky zjištění, že je pozitivní, aktivně chránit tím, že ho nenavštíví. Nebo naopak, pokud dotyčný zjistí, že je negativní, může návštěva proběhnout z pohledu šíření epidemie bezpečněji a poklidněji.

Antigenní testy mají ale vyšší chybovost, nebude pak řada falešně negativních lidí, kteří budou šířit koronavirus?

Antigenní testy nemají zásadně vyšší chybovost, navíc jsou k dispozici testy, které jsou velmi spolehlivé. Nám jde primárně o to zachytit lidi, kteří jsou pozitivní, a k tomu antigenní testování zcela určitě pomůže. Testováním totiž odhalíme další pozitivní lidi, které můžeme trasovat a zpomalit šíření nemoci ve společnosti.

Nechceme zavádět restrikce pro neočkované. Tím cílem je spíše opačný model. Kdo bude očkovaný, bude moci bez absolvování testů využívat služeb, které by jinak mohl využít pouze při pravidelném opakovaném testování. Jarmila Rážová Hlavní hygienička ČR

To má být jednorázová záležitost? Nebo byste akci v příštím roce zopakovala?

V této chvíli by šlo o jednorázové otestování, takhle to máme naplánováno. Samozřejmě i do budoucna existuje možnost plošného dobrovolného opakování, ale nyní jde o jednorázovou akci.

Vakcína proti covidu je na spadnutí, využila byste možnosti se nechat očkovat?

Samozřejmě ano. Očkování je nejspolehlivější ochranou. Opakovaně se to ukázalo v historii například u spalniček nebo pravých neštovic, které díky plošnému očkování v podstatě úplně zmizely.

Jak tedy vypadá národní strategie očkování proti covidu? Už doznala změn?

Národní strategii očkování proti covidu momentálně dokončujeme. Bude v ní jasně řečeno, které skupiny obyvatel budou očkovány přednostně, například zdravotníci, policisté, hasiči, učitelé, senioři a podobně. Následně budou definovány ostatní skupiny obyvatel. V každém případě ale půjde o dobrovolné očkování, to je nutné zdůraznit.

Není v tomto směru kampaň za využití očkování spíše nedostatečná?

Kampaň se rozbíhá a rozběhne. O potřebě a vhodnosti očkování mluvíme od začátku, poslední týdny to ještě častěji opakuji nejen já, ale i pan ministr zdravotnictví a další odborníci. Nyní máme jasnější obrysy toho, kdy by mohla vakcína skutečně být na trhu, a proto v nejbližší době začneme informovat ještě intenzivněji a plošně.

Dokážete si představit restrikce - kdo není očkovaný, nemůže chodit do posilovny, cestovat…?

Cílem je opačný model. Kdo bude očkovaný, bude moci bez absolvování testů využívat služeb, které by jinak mohl využít pouze při pravidelném opakovaném testování.

Chceme se vrátit k normálu, ale zodpovědně

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček tlačil na otevření obchodů i restaurací v omezeném režimu. Rozmlouvala jste mu to?

Pan ministr Havlíček zastupuje resort a segment obchodu a služeb. Naprosto chápu, že mu jde o to, aby ekonomika nebyla uzavřena.

Ministerstvo zdravotnictví naopak v tomto ohledu zastupuje naprosto všechny občany bez rozdílu a musíme je ochránit. V tom jsme ale s panem ministrem Havlíčkem ve shodě, i on chápe, že protiepidemický systém PES má svůj smysl a jeho existenci a funkčnost nezpochybňuje.

Proč jste například nechtěli regulovat malé obchody na jednoho zákazníka?

Důvodem je zvýšená mobilita lidí. Nikdo nikdy neřekl, že by nebylo možné regulovat počet zákazníků, ale ve chvíli, kdy se otevřou veškeré obchody, tak se dramaticky zvýší mobilita.

Pokud momentálně ještě není společnost očkována, což by byla v tuto chvíli velká výhoda, pak by zvýšená mobilita mohla přispět opět ke zhoršení epidemické situace. A to nikdo z nás nechce.

A co nákupní centra? Regulace lidí bude při mnoha vchodech složitá...

Možná ano, ale věříme, že jednotlivá obchodní centra mají sama zájem na tom, aby se situace zvládla. Zodpovědnost za dodržení opatření vždy leží na provozovateli obchodu nebo centra. Situace ohledně nastavení počtu zákazníků na plochu obchodu nebo centra není nová, a protože si všichni přejeme, aby se situace co nejdříve vrátila do normálního režimu, tak skutečně věříme, že se situace podaří zvládnout i při několika vchodech.

PES je jako zákon, úpravy jsou vyhlášky

Před dvěma týdny jste nastavili systém PES, jak ho s odstupem hodnotíte?

PES je hodnocen nejen námi, ale napříč resorty i dalšími odborníky jako funkční. Nastavil jednoznačná pravidla, podle kterých se postupuje, všichni dopředu vědí, jak to bude, když se změní situace. Myslím, že nyní se všichni, a to včetně veřejnosti, orientují podstatně lépe.

Od čtvrtka bude celá země ve 3. stupni PES. Neměl by se řídit podle krajů? Některé jsou už druhým týdnem ve stupni 3 a doplácí na zbytek země.

Ale on se PES řídí podle krajů, ale až od druhého stupně. Třetí stupeň sice vypadá, že už je vše v pořádku a žádné riziko nehrozí, ale tak to není. I ve třetím stupni jde stále o velmi vážnou situaci.

Nejde říci, že někdo na někoho doplácí, naopak, cílem je se mezi jednotlivými stupni posouvat směrem dolů, nikoli dostat se do třetího stupně a následně se vracet ke čtvrtému stupni, protože se situace zhoršila.

Protiepidemický systém PES se přesto dočkal změn v oblasti sportu.

PES jako takový se nedočká změn, ale dochází k doplnění o samostatné tabulky pro jednotlivé oblasti. Celý ten protiepidemický systém si představte jako zákon a jednotlivé tabulky za jednotlivé oblasti k němu jako vyhlášky. Tedy PES zůstává stejný a doplňující tabulky ho zpřesňují a vysvětlují podrobněji.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock už avizoval, že každý den rozvolnění v době Vánoc bude vykoupený pěti dny restrikcí. Může to tak dopadnout i u nás?

Záleží na nás všech. Už bylo řečeno, že situace skutečně ani ve třetím stupni není vyhraná a je i nadále vážná. Je proto skutečně nutné i nadále dodržovat opatření. Nikdo si nepřeje opětovné zhoršení situace, všichni si přejeme, aby se pouze zlepšovala, ale to znamená, že se všichni musíme zapojit a být zodpovědní.

Než přijdou Vánoce, bude Mikuláš. I pro něj platí omezení. Povolíte, aby mohl chodit do rodin?

Speciální mikulášská vyhláška není. Vychází se z vydaných opatření. Tedy z toho jaký je počet lidí v jednu chvíli, na jednom místě, venku v zastavěné oblasti i ve vnitřních prostorách.

Stejně tak platí i pro Mikuláše, anděla i čerta povinnost nosit roušky. Pokud jde o návštěvu v domácnosti, jde o zodpovědnost každého, zda si je do bytu pustí a bude případně riskovat nákazu, protože neví, jaký je aktuální zdravotní stav Mikuláše, anděla i čerta a s kým byli v kontaktu před tím, než přišli k nim.

Mnoho lidí nyní řeší lyžování. Profesor Roman Prymula řekl, že z epidemiologického hlediska jsou nebezpečné třeba kabinkové lanovky. Jednáte s provozovateli skicenter, ti vám nabízeli omezení počtu lidí podle rozlohy areálu. Jak to tedy bude vypadat?

Na konci příštího týdne má být hotový doporučující manuál, který bude zaměřený na režim na lanovkách v rámci lyžování, na pohyb lidí na sjezdovkách, v půjčovnách bot a lyží. Jedno je ale potřeba říci, větším rizikem je pobyt v restauraci nebo následný pobyt na chatě nebo hotelu, než samotný pohyb na vzduchu, venku, přímo na sjezdovce.

Do škol se vrátila část dětí, příští týden nastoupí další. Nemyslíte si, že dojde k nárůstu počtu nakažených?

To ukážou následující dny a týdny, obavu samozřejmě mám, ale opatření jsou nastavena tak, aby při jejich dodržování byla nákaza minimalizována. Zároveň připravujeme i testování učitelů, a i to by mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti a tím pádem ke snížení rizika.

Dovolte mi otázku, sama jste covid prodělala, cítíte se už plně fit? Řada lidí si stěžuje dušnost a únavu.

Máte naprostou pravdu, covid jsem prodělala v září a i když je konec listopadu, tak stále pociťuji zvýšenou únavu a rozhodně nejsem v tak dobré kondici, jako jsem byla před nákazou.