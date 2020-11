Obědy se budou vydávat hodiny, družiny jsou oříšek, strachují se ředitelé

Ve školách jsou učitelé rádi, že se jim žáci zase vrátí na prezenční výuku, i když jen částečně. Většina dětí se z domova učila do 14. října, kdy se většina škol zavřela. Speciální školy se přidaly až později a nefungovaly přes dva týdny. V provozu byly jen mateřinky a několik vybraných škol.

„Byla jsem s dětmi doma a s distanční výukou jako takovou problém nebyl, za ty měsíce jsme se do toho dostali. Jenže bydlíme v bytovce, kde je na jednoho poskytovatele připojených několik domácností a neustále nám padal internet. To bylo nepříjemné,“ říká Kristýna Fialová, matka šesťáka, který se od pondělí vrátí do školy v rotační výuce. Což vítají oba. Otázkou ale je, jaký bude tento způsob vzdělávání ve výsledku epidemiologický efekt.

„Nějaký mít určitě bude, jde spíš o to, jak velký. Rotační výuka je pro nás určitě zvládnutelná. Musíme hlavně upravit rozvrh, což jsme se od bře

Větrat a držet jednotné družiny

zna už naučili, že to je třeba umět přizpůsobit velmi rychle,“ říká ředitel Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 Ondřej Lněnička, podle kterého je týden výuky ve třídách přínosem.

„Další týden zase přejdeme do online světa, kdy distanční výuku už také ovládáme. Jako extrémně velkou komplikaci to nevidím a týden naživo určitě bude mít pro děti vzdělávací efekt. S tím proběhne i taková nenařízená karanténa. Od soboty do další neděle, kdy žáci nebudou ve škole, je to devět dní. Hygiena nařizuje karanténu na deset,“ dodává.

Větrat a držet jednotné družiny

V době, kdy se budou děti učit doma, by tak rodiče mohli poznat případné zdravotní problémy a případně děti do školy neposlat. Díky tomu by se nemusely zavřít další třídy nebo celá škola, pokud by se u některého z dětí po testu ukázal pozitivní výsledek na covid-19.



Nebude tělocvik či hudební výchova, roušky budou muset všichni po celou dobu výuky i dalších prostorách školy. Jedním z hlavních opatření je podle ministra školství Roberta Plagy pravidelné větrání. „Ukazuje se, že to výrazně eliminuje šíření viru ve třídách,“ prohlásil na tiskové konferenci k plánu otevírání škol ministr.

Větrat by se mělo vždy pět minut mezi hodinami a jednou uprostřed vyučovací hodiny, nebo jednou za 30 minut, jak uvádí ministerský manuál. Ten vyžaduje i homogenitu družin.

Právě zachování jednotných skupinek v družinách je jedním z největších problémů, které musí ředitelé dodržet. Běžně se totiž žáci v družinách míchají a ve skupinkách jsou druháci, třeťáci či prvňáci dohromady. Teď je z toho v podstatě další oddělení, protože jednotvárnost skupin je povinná.

Problém je to hlavně z personálního hlediska, kdy ve školách není tolik vychovatelek. Ředitelé tak většinou ruší ranní družiny, nebo oproti normálu odpoledne pomáhají asistenti pedagoga. „Ti jsou strašně podceňovaní, ale bez nich bychom to nezvládli,“ vysvětluje Lněnička.

Ředitel ZŠ Šlapanice na Brněnsku Pavel Vyhňák musel změnit dobu pro družinu a ve škole nejsou schopní personálně pokrýt všechny ročníky.

„Družina tak bude pouze pro přípravnou, první až třetí třídu. Naší snahou je zajistit provoz školní družiny a školy s ohledem na epidemiologická opatření co nejdéle. Zájem o družinu je veliký a musíme tak spojovat jednotlivé třídy v ročníku,“ vysvětluje Vyhňák, jak musí družiny poskládat.

Židle i stoly jinak, výdej na hodiny. To jsou obědy v praxi

Základní škola ve Šlapanicích na Brněnsku má necelých 930 dětí. Od pondělí do ní začne prezenčně chodit na 760, zbylých 170 dětí bude rotovat na distanční výuce. Ve škole se i nadále vaří a vydávání obědů tak má další „rozvrh“. Obědy se protáhnou, protože i u nich je třeba dodržovat minimální setkávání dětí.

„Máme tři jídelny, kde jsme museli přestavět stoly a židle. Také jsme museli odchody naplánovat i do vyučovacích hodin. Dvě třídy se po výdeji jídla dokonce přesouvají do svých učeben, protože to mají do jídelny blízko a uvolní tak místo dalším třídám. Oběd tak zasahuje do běžného rozvrhu, ale jen díky tomu jsme schopni vše zvládnout,“ vysvětluje ředitel Vyhňák.



Ve škole se také děti nepřezouvají v šatnách a míří rovnou do tříd, zrušila se část odpoledního vyučování a velkou přestávku budou žáci trávit venku. „Uvidíme, jak to bude všechno vypadat v provozu, jak lze ještě s vydanými omezeními pracovat, abychom co nejbezpečněji a nejefektivněji vše zvládli,“ dodává brněnský ředitel.