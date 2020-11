Blatný: V pondělí vstoupí Česko do 4. stupně. Do škol bude návrat postupný

Přímý přenos 13:12 , aktualizováno 14:08

Česko se má v pondělí přepnout do 4. úrovně PES, oznámil ve čtvrtek ministr zdravotnictví Jan Blatný. Od středy 25. listopadu se vrátí do škol deváťáci a maturanti, dodal ministr školství Robert Plaga. Od pondělí 30. listopadu se mají v rotačním režimu vrátit do škol všichni žáci základních škol a nižších stupňů gymnázií.