Pravidelné větrání a zrušení tělocviku. Školy se otevírají nejmladším žákům

Částečné otevření škol bude podmíněno několika pravidly, které mají zajistit bezpečný průběh vyučování. Velké školy tak zatím zůstanou poloprázdné, přesto ředitelé nová opatření vítají. Podle ředitelky pražské ZŠ Mendelova Martiny Thumsové jim to nepřináší žádné významné organizační problémy.

Jak se chovat v situaci, kdy se žáci vracejí z distanční výuky, se naučili už na jaře a jen zužitkují své zkušenosti. Upozorňuje ale, že obzvlášť k těm nejmladším je teď nutné přistupovat velmi citlivě.

„Děti jsou ve velkém stresu, už se naučily být doma a teď pro ně přichází další změna, musíme teď na ně být mimořádně vlídní, aby se jim zase změnila nálada k lepšímu,“ vysvětluje Thumsová.

Dodává, že zatím žádný rodič v souvislosti s návratem žáků nepožádal, aby se jeho dítě mohlo vzdělávat místo ve škole raději doma.

Děti se totiž vracejí do školy v režimu povinné školní docházky a nikoliv na základě dobrovolné volby, jak to bylo v jarních měsících. Pokud se rodiče obávají své dítě mezi ostatní poslat, třeba z důvodu, že mají doma staré, nebo onkologicky nemocné členy domácnosti, jsou povinni se se školou dohodnout na náhradní formě výuky. Podle ministra školství Roberta Plagy budou ředitelé k těmto variantám vstřícní.

Půjdou v pondělí do škol i další žáci?

Prvňáci a druháci by nemuseli být ve škole osamoceni dlouho. Česko se totiž v novém systému PES už od 9. listopadu drží na úrovni čtvrtého stupně rizika, který umožňuje mimo jiné také návrat studentům druhého stupně, i když v rotačním režimu. Pokud změnu posvětí vláda, další žáci by se mohli začít vracet do škol už v pondělí.



Zatímco velké školy se otevírají jen z malé části, jiná je situace v malotřídkách. Společně zde studují v malých kolektivech žáci různých ročníků a podle rozhodnutí ministerstva je není nutné dělit. „U nás se do školy vracejí i páťáci, protože v letošním roce jsou spojení s druhou třídou,“ popisuje Miroslava Machová ze ZŠ Chrášťany. Práce jim ale přidala nutnost udržovat jednotné kolektivy.

„Trochu jsme přizpůsobili rozvrh, protože páté třídy mají běžně odpolední vyučování, to mít nebudou, protože budeme potřebovat speciální místnost na družinu, kterou musíme rozdělit,“ vysvětluje Machová.

Pravidelné větrání jako jedno z pravidel

I když se mohou první žáci do škol ve středu vrátit, k normálnímu režimu to tam bude mít daleko. Učitelé i žáci budou muset ve vnitřních prostorách nosit roušky, pro děti bude zrušen tělocvik a hudební výchova a na všechny čekají další omezení.



Pedagogové budou muset hlídat pravidelné větrání. To by mělo probíhat vždy pět minut mezi hodinami a jednou uprostřed vyučovací hodiny, nebo jednou za 30 minut.

Pro děti na prezenční výuce se otevírají také školní družiny, návrat k volnočasovým kroužkům je ale zatím v nedohlednu. Pro mnohé rodiče bude také úlevou, že se děti nají ve školních jídelnách. I tady se ale ředitelé musí postarat o striktní oddělení jednotlivých studijních skupin, aby nedocházelo k prolínání žáků.

Experti teď budou s napětím sledovat, co vlastně otevírání škol s epidemiologickou situací udělá a jestli se zase nezačne zvyšovat reprodukční číslo. Bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula uvedl, že by s částečným otevřením škol ještě počkal a doprovodil jej testováním žáků i učitelů.

Jako ministr přitom při zavádění protikoronavirových opatření sliboval, že by se děti mohly vrátit do škol už 2. listopadu. Pro testování na školách se v pondělí vyslovil také současný ministr školství Robert Plaga, plán zatím ale připravený není.

Jak ovlivní otevření škol epidemii?

Jiní epidemiologové se zhoršení stavu po středečním otevření prvních a druhých tříd neobávají. „Pokud budou mít děti celou dobu ve škole roušky, budou dodržovat rozestupy a půjde opravdu jen o první a druhé třídy, tak v zásadě s takovým rozvolněním nemám problém,“ řekl nedávno pro MF DNES epidemiolog IKEMu Petr Smejkal.

Do epidemiologického vývoje by ale mohla zasáhnout další vlna rozvolňování ve školách, která by podle včerejších informací mohla přijít už v pondělí. Ta by podle epidemiologického systému PES měla přinést nejen prezenční výuku ve zbylých třídách prvního stupně, ale také rotační výuku na druhém stupni základních škol.

K prezenční výuce by se mohli vrátit také deváťáci a studenti posledních ročníků středních škol, kteří se musejí připravovat na přijímací zkoušky. Znamenala by také návrat vysokoškolských studentů do posledních ročníků, zatím ale pouze k praktické části výuky.

Nebude to nic jednoduchého

Mezi zástupci školských asociací další vlny rozvolňování vzbuzují rozpaky. Systém je podle některých složitý. Ředitelé upozorňují, že plánovaný nástup dalších tříd pro ně bude představovat organizační obtíže a tvorbu nových rozvrhů.



Třeba u středních škol by mohlo dojít už příští týden k situaci, kdy by se žáci většinou učili na dálku, ale zároveň museli osobně docházet na praktické části. „Neříkám, že to vůbec nejde, ale pokud ano, tak to nebude nic jednoduchého,“ myslí si předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý upozornil, že považuje za podstatné hlavně to, aby se školy o změně režimu dozvěděly dříve než těsně před víkendem a informace dostaly ideálně v týdenním předstihu.