Ve středu přibylo 5515 případů nákazy, rizikové skóre kleslo na číslo 62

Aktuální čísla přináší web ministerstva zdravotnictví.

Středeční nárůst nákazy v Česku je srovnatelný s pondělkem, kdy přibylo 5 410 případů. O den později, ve sváteční úterý, to bylo 4 246 pozitivních případů.

Hospitalizovaných bylo ke středeční 18. hodině 6 322 pacientů. Do statistiky přibylo 66 úmrtí, celkový počet od počátku epidemie je 6 740. Uzdravených ve středu přibylo 146, celkem přes 367 tisíc.

Čtvrtý rizikový stupeň značí v protiepidemickém systému (PES) vážný stav. Počet nakažených v populaci je vysoký a riziko dalšího zhoršování situace je významné. Ohraničený je 61 a 75 body. V Česku jsou nyní zavedena opatření odpovídající pátému, nejhoršímu stupni.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný minulý týden uvedl, že pokud číslo zůstane do středy pod 75, navrhne vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.

Posledních sedm dní bylo skóre na 70 bodech. Blatný chce data vyhodnotit právě ve čtvrtek. České televizi ve středu řekl, že na Vánoce by Česko mohlo být ve třetím stupni.

Od března, kdy se nákaza začala v Česku šířit, byl koronavirus prokázán u 475 284 lidí. Více než tři čtvrtiny z nich se už vyléčily. Počet úmrtí s covidem-19 ve středu stoupl na 6 740, z toho 3223 obětí připadá na listopadové dny.

Dosud nejvíc lidí s covidem zemřelo 3. listopadu, na kdy připadá 256 obětí. Počet hospitalizovaných s covidem podle údajů k úternímu večeru klesl o více než 500 na 6 322 a bylo jich nejméně od 26. října. Počet pacientů v těžkém stavu poprvé od konce října klesl pod tisíc.

O počtu středečních testů bude ministerstvo informovat dnes večer. Ve sváteční úterý provedly laboratoře 17 100 testů, přibližně o 9 000 méně než v pondělí. Ve volných dnech se ale testuje méně. Podíl pozitivních testů vzrostl na 24,8 procenta, v pondělí byl o čtyři procentní body nižší. Sedmidenní průměr, který je jedním z ukazatelů pro výpočet rizikového skóre, je zhruba 24 procent.

Nejhorší situace v ČR zůstává na Havlíčkobrodsku. Hygienici tam za uplynulých sedm dní zaznamenali 675 nakažených na 100 000 obyvatel, v sousedním Chrudimsku 533. Naopak relativně nejlépe je na tom Praha, kde bylo za uplynulý týden kolem 150 případů koronaviru na 100 000 obyvatel. Na Sokolovsku údaj činí 154.

V Česku platí od října nouzový stav, skončit by měl v pátek. Poslanci budou dnes posuzovat další žádost vlády o souhlas s prodloužením o 30 dnů do 20. prosince. Z dosavadních vyjádření představitelů sněmovních stran vyplývá, že dolní komora by mohla podobně jako minule kývnout na kratší dobu. Naposledy souhlasili se 17 dny. Platnost nouzového stavu vyžaduje všech pět pásem rizikového skóre.

Některá opatření proti covidu se změnila už ve středu. Do základních škol se zhruba po měsíční pauze vrátili prvňáci a druháci, po dvou týdnech otevřely také speciální školy. Nová pravidla začala platit třeba i pro obchody.