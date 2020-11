Nepodléhejte lobbistům, nechte 4. stupeň, žádají zdravotnické odbory

„S velkými obavami o lidské životy a přetížený zdravotnický systém sledujeme současné tendence vlády a jejích jednotlivých členů rozvolňovat a rušit současná opatření, a to bez odpovídajícího zlepšení situace, pouze pod tlakem ekonomických a lobbistických skupin,“ píše se v dopise, který podepsal šéf Lékařského odborového klubu Martin Engel a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

„Dát populisticky přednost těmto zájmům před ochranou zdraví je pro nás nepřijatelné,“ dodává se v textu.

Možnost poskytovat zdravotní péči nemocným s covidem-19 i ostatním pacientům závisí především na dostatku kvalifikovaného personálu, upozorňují pisatelé.

„Ten je nyní dlouhodobě přetěžovaný, často již na hranici fyzických a psychických sil. Jejich vyčerpání populistickým nepodloženým rozvolňováním a vracením ‚do normálu‘ je hloupý a riskantní krok,“ dodaly odbory.



K uvolnění vládních opatření mají pochybnosti i někteří odborníci a politici. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného vláda v neděli rozhodne podle nejaktuálnějších dat. Pravděpodobnost zmírnění přijatých protiepidemických opatření kvůli covidu-19 ve čtvrtek odhadoval padesát na padesát.



„Případnou změnu pohotovostního stupně PES budeme muset teprve zvážit, a to na základě dat a s přihlédnutím k tomu, aby byla zajištěna ochrana seniorů a dalších zranitelných skupin obyvatel,“ doplnil ministr v pátek.

„Základním kritériem při rozhodování o případném přesunu do nižšího stupně pohotovosti pro nás ale vždy bude to, co nám řeknou veškerá dostupná data,“ dodal.



Rozdíl rizikového skóre v protiepidemickém systému PES mezi stavem epidemie covidu-19 v jednotlivých krajích je až 32 bodů. Praha je s 42 body blízko od druhého stupně, Karlovarský kraj byl ještě ve čtvrtek v pátém.

Opatření ale musí být podle ministra Jana Blatného dál plošná, lidé by přejížděli do otevřených obchodů nebo restaurací, řekl na dnešní tiskové konferenci.

Vláda na nedělním jednání, kde by se mělo rozhodnout o případném zmírnění protiepidemických opatření, bude brát ohled nejen na dosaženou celostátní hodnotu, ale také na vývoj v jednotlivých regionech.