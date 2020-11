Lepší ve čtvrtek než za týden, reagují podnikatelé. Pohlreich už tomu nevěří

Ve čtvrtek 3. prosince přejde Česko do třetího stupně PES a otevřou se opět všechny obchody, restaurace i služby. Současně končí i zákaz nočního vycházení. „Obchody se otevřou i v neděli,“ řekl po mimořádném jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy jde o rozumný kompromis, který je rozhodně lepší, než otevřít až další pondělí.

„Už během týdne jsme slyšeli první vlaštovky toho, že je pondělní otevření ještě v listopadu nejisté, takže mě to ani nepřekvapuje. Čtvrteční přechod na třetí stupeň je ale daleko lepší, než to posunout o další týden, jde aspoň o kompromis,“ zhodnotil výsledek jednání vlády Prouza.

Co se řekne, to má platit, říká Pohlreich

Rozčarovaný je ze současné situace restauratér a šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, který už je z rozhodování vlády otrávený. Podle Pohlreicha se rozhodnutí každou chvíli mění a komunikace ze strany vládních představitelů by měla být jasná. Pokud se máme řídit podle protiepidemického systému, má jednoznačně platit.



„Tady je nějaký PES, který ale platí jen někdy. To je jak pořádat běh na 100 metrů a výsledky neměřit podle času, ale podle toho, jakým stylem kdo běží a jak u toho vypadá. To je naprosté kutilství, co vláda předvádí, a to se nechci dotknout šikovných kutilů,“ říká Pohlreich s tím, že čtvrtečnímu otevření a rozvolnění moc nevěří.



„To už tady bylo. Jednou se mělo rozhodovat ve středu s platností od další středy, teď se rozhoduje v neděli, kdy to sice mělo platit od pondělí, ale nakonec je z toho čtvrtek. My vytváříme spotřební produkty, které se musí připravit. Naženeme lidi do práce a ono to zase neplatí. Tak se to dělat nedá,“ dodává šéfkuchař.

Rozhodnutí vlády kvitoval i šéf opoziční ODS Petr Fiala. „Jsem rád, že budou moci konečně otevřít restauratéři a malí podnikatelé,“ řekl Fiala. Doteď si mohli podle něj lidé koupit boty ve velkém obchodě a přitom malé obuvi musely být zavřené.