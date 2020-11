Otevřeme? Hospody se chystají na pondělní start, nakupují sudy a doufají

U dvou stolků, které jsou těsně vedle sebe, majitelé restaurace U Kohouta Vladimír Pacák a jeho společník Lukáš Matys přemítají nad tím, jak v případě, že vláda povolí otevřít, rozhodí stoly. „Třeba tady ty stoly jsou moc blízko u sebe. Takže sem usadíme jen čtyři lidi. Kvůli nařízením, které máme, přijdeme o padesát procent míst,“ prohodí majitel Vladimír Pacák, který se svým kamarádem koupil restauraci letos 13. března. „No a 14. března hospody zavřely,“ říká sklíčeně Pacák.

„S poloviční kapacitou tady meníčka neprodáme. To pro nás bude náklad navíc. Musíme mít personál, který obslouží okýnko a zvlášť lidi na place. To je trochu komplikace,“ popisuje majitel.

Zaměstnanců se však restaurace nezbavuje ani v krizi. „Chtěli jsme, aby měli peníze. Mají kratší úvazky, ale lidi máme. Viděl jsem, že hodně hospod se lidí zbavilo a poslalo je na pracák. Ty možná problémy s personálem teď mít budou,“ doplňuje Pacák, když jeho kolega přiváží sudy s pivem.

Dát si víno v hospodě je pohodlnější

Pacák však přiznává, že v březnu zájem o jídlo z okýnka nebyl. K tomu měli ještě deset dní zavřeno. „Nějakým způsobem jsme překopali jídelníček. Poměrně dost jsme toho na jaře vyhodili. Pivovarům jsme vraceli i pivo,“ vypráví Pacák, zatímco jeho kolega utíká neustále zvedat telefon do restaurace. „Už nám volají i lidi, že by chtěli na příští týden rezervace,“ doplňuje majitel s tím, že se hosté do hospody těší.

Dámskou jízdu v příštím týdnu plánuje třeba paní Jana, která si chodí pravidelně v Hradci objednává jídlo či si ho vyzvedává u okénka. „S holkama se už těšíme. Je nás asi deset, ale nevadí nám sedět po čtyřech. My se u sebe vystřídáme,“ směje se při čekání na páteční oběd.

Podle ni to doma není ono. „Asi bych to neměla říkat, ale večírek doma s jsme si uspořádaly. Jenže to není takový. Když jdete do restaurace, tak vám víno donesou pod nos a ještě si k tomu dáte něco dobrého. Je to prostě pohodlnější,“ podtrhává Jana z Hradce Králové, která je nyní na home officu.



Na točené pivo se těší i pan Milan, který pracuje v Hradci na stavbě. „To víte, že se těším. Teď si kupuji pet lahve, ale to není ono. Točený je točený,“ říká, když si bere jídlo s sebou. „Do hospody jsem mohl utéct před manželkou. Teď musím sedět doma a koukat na seriály,“ vtipkuje. A jeho kolegové se přidávají.



„Já myslím, že už by to měli otevřít. Jinak za chvilku zkrachují všechny hospody a nebude už ani kam zajít. Ať řeknou, kolik lidí se nakazilo v normální hospodě, to jsem ještě totiž neslyšel,“ rozčiluje se Milanův kolega.



Hospoda U Kohouta se připravuje i na variantu, že v pondělí opět neotevře. „Co jsme teď nakoupili a objednali, tak dáme do meníček a bude se opakovat situace, která tu byla před dvěma měsíci. Prostě zase něco proděláme,“ říká Pacák, který se svým společníkem však doufá, že se otevře. „Moc tomu tedy nevěřím, že to povolí,“ myslí si spolumajitel Matys.

Kdo je připraven, není překvapen, zní od hospodských

Jak dlouho hospody mohou vydržet, se neodváží říci. „Za nás si myslím, že tohle je naposledy, kdy to zvládneme. A to si myslím i o dalších hospodách. Pokud vás otevřou na tři měsíce a zase na dva zavřou, tak nevěřím, že nějaká firma v republice má provozní zálohy na čtyři měsíce. My jsme vyčerpali dva měsíce na jaře a dva teď,“ vypráví Pacák, který narazil i na příběh pražské hospody Šeberák, která i přes omezení otevřela: „Pokud by se na tom domluvily všechny hospody v republice, že to udělají, tak to smysl má. Jinak ne.“

Na pondělí se chystají i další hospody. Třeba Jihlavský Parlament na Terasách. „Kdo je připraven, tak není překvapen. Nakoupili jsme a v pondělí budeme čekat na první hosty. Když ne v pondělí, tak ve středu,“ doufá v pondělní otevření provozní restaurace.

O něco méně pozitivní je ostravská restaurace Stodola. „Tím, že máme otevřené okýnko, tak nějaké základní suroviny máme. Pivo jsem objednal pro jistotu. Nicméně s pondělním otevřením to nevidím moc optimisticky, tak padesát na padesát. Uvidíme v neděli večer, případně otevřeme v nějakém omezeném režimu s menší nabídkou,“ dodává Tomáš Adámek z ostravské restaurace.