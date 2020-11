V restauraci Šeberák opět sedí lidé. O víkendu se chystá otevřít další bar

Navštívila nás Policie. Na udání pochopitelně. Že prý do provozovny vstupují lidé dovnitř. Bude se to řešit na právním oddělení. Ano, vstupují. Vystěhovali jsme restauraci, abychom zřídili obchod, mohli lidem prodávat co potřebuji a tedy i žít. Máme na maloobchod i živnost. https://t.co/UMx5uYJ96f