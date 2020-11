Zákazům navzdory. Hospoda v Praze přivítala štamgasty, pokut se nebojí

Vážení zákazníci, vzhledem k chaosu, který naše vláda dělá, musím přistoupit k opatření, které vyplývá s zákonů a hlavně z potřeb FÚ. Toto nařízení říká, že se jako jednatel s.r.o. musím chovat zodpovědně a hlavně úmyslně nečinit škody na hospodaření a majetku mnou řízené s.r.o. Tak praví zákon. A to jest, chovat se odpovědně k hospodaření s firmou, která je daňový poplatník a je vázána poviností odvádět daně. Nevím, jak to celé dopadne, ale je možné, že ústavní soud shledá s...oučasná opatření za nezákonná.Potom i já se dostanu na stranu nezákonného jednání. Ať už to bude nezákonné čerpání podpory či nedodržování pravidel dle živnostenského zákona.

Proto jsem se rozhodl, že zítra otevřu. Omlouvám se všem, kteří jsou přesvědčeni, že naše hostinské služby jsou také rizikové pro přenos chřipky. Já už dále čekat nemohu. Doufal jsem, že mí představitelé vědí, co činí. Ale není tomu tak.

Proto zítra přijměte pozvání na dobré točené pivo, kance či husu.

Chápu, že náš záměr může velmi rychle skončit, pak ale budu vytrvale žalovat naše představitele, kteří nás svým vyjádřením neustále uvádí lid v omyl a způsobují škody

Odvážným zákazníkům budeme točit Plzeň za symbolickou korunu. Koruna je totiž symbol naší státnosti.

Těším se na vás.

Jakub