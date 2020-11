Rada pro zdravotní rizika řešila skiareály, lyžování teď rozděluje Evropu

Již v pondělí jednali na ministerstvu průmyslu a obchodu hygienici a provozovatelé areálů. „Jednáme s hygieniky, během několika dní výsledky představíme. Inspirujeme se v Rakousku, Švýcarsku. V každém případě chceme, aby lidé mohli v zimě využívat lyžařských areálů, byť to bude, podobně jako u obchodu a restaurací, v omezeném režimu, bude to náročnější na řízení front, počet návštěvníků či obslužné obchody,“ řekl MF DNES ministr Karel Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s Národní sportovní agenturou a dalšími experty pracují na balíčku opatření pro tuzemské skiareály, hotový by měl být podle ministra příští týden. Bude obsahovat pravidla pro provoz na lanovkách, ve frontách u vleků, půjčoven sportovního vybavení, ale také stravovacích zařízení na sjezdovkách. Podmínky fungování zimních areálů ale musí schválit ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové.



Pravidla, jaká budou na sjezdovkách platit, se alespoň obrysově dají předvídat právě díky tomu, že se ministerstvo chce inspirovat v zahraničí.

Evropa je však v otázce otevření lyžařských středisek rozdělená. Italský premiér Giuseppe Conte například prosazuje, aby se lyžování kvůli pandemii po celé Evropské unii zakázalo alespoň do 10. ledna. Návrh podpořil francouzský prezident Emmanuel Macron či německá vláda.

Italská vláda trvá na uzavření svých lyžařských areálů během vánočních a novoročních svátků. Regiony pak usilují o to, aby platila stejná pravidla pro lyžování v celých Alpách.

Bez dohody EU zavření hranic, zaznívá v Itálii

V případě, že by se země na společných pravidlech nedohodly, představitelé regionů vyzvali vládu, aby uzavřela hranice. Kabinet zvažuje, že by státy, kde by bylo lyžování o Vánocích povoleno, zařadil na seznam rizikových zemí. Cestující z těchto oblastí, mezi kterými je v současnosti také Česká republika, se musí prokázat při příjezdu do Itálie negativním testem či nastoupit karanténu.



Na největší odpor iniciativa zatím narazila v Rakousku. Koordinovaný evropský přístup ve středu odmítl rakouský kancléř Sebastian Kurz.



Také švýcarské úřady trvají na konání hlavní lyžařské sezony i přes pandemii. Švýcarsko, které je jedinou zemí v Alpách, kde je možné v současnosti lyžovat, není členem Evropské unie a pravidla pro provoz zimních areálů navíc nestanovuje centrální vláda, ale jednotlivé kantony.



V tamních střediscích jsou povinné všude roušky, nejen v uzavřených kabinách lanovek, ale i při čekání na vlek či lanovku. Výjimku tvoří sjezdovky, aby se lidé mohli nadýchat čerstvého vzduchu. Na dodržování pravidel tam dohlížejí policisté. Zaměstnanci lanovek nosí před obličejem plastové ochranné štíty.

Také v Rakousku či Itálii musí mít na lanovce všichni nasazenou roušku, protože jde o dopravní prostředek. Před turnikety musí dodržovat odstup alespoň dva metry. Podobná pravidla platí i pro lyžařské školy, kde smí být nejvýše deset lidí. Se stejným návrhem podle zjištění MF DNES přišla i Asociace horských středisek.

Česká republika se nyní nachází ve 4. stupni systému PES, což znamená, že jsou uzavřena všechna vnitřní sportoviště. Sportovat lze nyní pouze venku, a to maximálně do 6 osob.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka měla vládní Rada pro zdravotní rizika probrat návrh na úpravu systému PES pro sportovní aktivity. Hamáček tvrdí, že není vhodné systém měnit, protože by tak byla narušena jeho přehlednost.

Rada pro zdravotní rizika, které předsedá premiér Andrej Babiš, má mimo jiné dohlížet na systém takzvané chytré karantény. Poradní orgán má poté sloužit i pro jiné hrozby, než je nynější koronavirová epidemie.

Místopředsedy rady jsou ministři zdravotnictví Jan Blatný a vnitra Jan Hamáček. V radě jsou dále ministr obrany Lubomír Metnar, dva vládní zmocněnci - pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla a pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Ondřej Slabý, místopředseda Rady Asociace krajů Jiří Běhounek a náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.