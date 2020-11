Paušál je pro restaurace další pohromou, jdou stravenkáři přesvědčit Senát

„Zavedení stravovacího paušálu znamená pro sektor gastronomie další tvrdou ránu. Pro restaurace to po covidovém zavření znamená opakované snížení obratů, a to zvlášť v době obědů,“ uvedla Daniela Pedret ze společnosti Edenred, která se specializuje na zaměstnanecké benefity včetně stravenek.

Generální ředitel společnosti Up Stéphane Nicoletti tvrdí, že negativní dopady paušálu potvrzují i studie několika nezávislých institucí. „Zásah to bude pro celý gastronomický sektor i pro státní rozpočet. Tato změna jej zatíží až 20 miliardami korun,“ řekl.

Díky stravovacímu paušálu bude nově možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování i v penězích. Na příspěvek by mělo dosáhnout nově i více zaměstnanců. Ministerstvo financí pak slibuje, že zaměstnavatelům a podnikatelům poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, pokud se rozhodnou na stravovací paušál přejít.

Už dříve se pro zavedení paušálu vyslovila například Asociace hotelů a restaurací, Asociace českého tradičního obchodu nebo většina členů Hospodářské komory.

„Zásadní je, že se stravenky neruší, ale vedle nich je pro zaměstnavatele připravena jednodušší a levnější alternativa,” uvedl před časem prezident svazu Tomáš Prouza.

Zaměstnavatelé i obchodníci musejí za stravenky odvádět provize, které jejich zrušením odpadnou. Podle Prouzy umožní stravenkový paušál získání příspěvku na stravování i malým firmám či živnostníkům. Podporují jej také restaurace.

„Jasně se ukazuje, že firmy podnikající v gastronomických službách mají se stravenkami problém. Z průzkumu vyplynulo, že 34 procent oslovených subjektů stravenky vůbec nepřijímá, hlavně kvůli nákladům s jejich provozem. Plných 60 procent oslovených restaurací by zavedení stravenkového paušálů podpořilo a 55 procent se nijak neobává dopadů zavedení stravenkového paušálu na jejich byznys,“ sdělil Prouza.

Stravenkové firmy se však ještě nevzdávají. „Zákon v tuto chvíli odchází do Senátu. Ten má třicet dní na to, aby zvážil veškeré hrozby, které tato změna přináší. Senátorům se pokusíme vysvětlit, že stravovací paušál by měl být využit účelově na jídlo během pracovního dne. To je cesta, která pomůže i restauracím,“ tvrdí Pedret.

Protlačit do zákona povinnost prokázat, že peníze z paušálu byly skutečně vynaloženy na nákup oběda či potravin, se pokoušeli už někteří poslanci. Podporu však získali jen minimální, především kvůli administrativní náročnosti takového kroku.