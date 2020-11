Rozvolňoval bych pomaleji, říká Prymula. Malé obchody první, restaurace pak

Roman Prymula je po odchodu z vedení ministerstva zdravotnictví poradcem premiéra Andreje Babiše v oblasti zdravotnictví. Jeho názorům předseda vlády naslouchat může, ale nemusí. Podle Prymuly je vývoj epidemie koronaviru dobrý, pokud i následující dva týdny půjdou podle předpokladů. Data ale za zcela optimální ještě nemá.

„Dramatický pokles, který byl velmi pozitivní, je bohužel modifikován počtem testů. Logicky vidíme, že když se testy zvýší, počet nových případů roste. To se stalo například v úterý,“ řekl v rozhovoru pro Lidové noviny, kdy narážel na přímou úměru počtu nakažených s počtem provedených testů.

Jednou ze zásadních hranic, která často zní ve veřejném prostoru, je denní přírůstek pod tisíc nových případů. Podle Prymuly se v případě pozitivního vývoje k tomuto bodu dostaneme zhruba v polovině prosince.

Pro otevření restaurací nevidím do konce roku prostor

Vládní představitelé budou v neděli jednat o uvolnění opatření. Ta se řídí protiepidemickým systémem PES, který je momentálně na čtvrtém stupni. Rizikové skóre se ale už několik dní drží v rozmezí, které je pro třetí stupeň. Pokud by se Česko přesunulo do třetího stupně, mohly by otevřít některé obchody, služby i restaurace. Prymula by ale přes tlak počkal.

„Uvítal bych, kdyby počty byly jinde. Kdybychom při nějakém větším rozvolňování byly pod tisícovkou případů denně, i tak by to bylo na hraně. Když to pustíme na pěti tisících, je logické, že kontakty opět stoupnou. Mobilita může vést k tomu, že se zase budeme řítit do průšvihu,“ vysvětlil.

Opětovné zavádění restrikcí a brzdění dalších případů by viděl jako velký problém. Bývalý ministr není přesvědčený o tom, že by pokles byl tak dramatický, abychom v pondělí mohli otevřít vše.



Půl milionu lidí s pozitivním výsledkem testu

Podle statistik se v Česku nakazilo přes půl milionu lidí. Aktivních případů je přes 80 tisíc. Promořenost, která značí, kolik lidí se u nás s virem setkalo a prodělalo ho, je kolem pěti procent. K zastavení cirkulace viru v populaci je podle Prymuly potřeba aspoň 70 procentní promořenost.

Tato hranice závisí na několika faktorech. Jedním z nich je i doba, jak dlouho jsou v těle protilátky, což vědci zatím ještě nevědí. Možností je účinná vakcína. Ve světě je zatím povoleno šest vakcín v režimu limitovaného použití, které neprošly ještě zásadní třetí klinickou fází.

Podle Prymuly nepřijde po Novém roce klasická třetí vlna, ale zvedne se druhá. V zimě bývají koronaviry silnější, v létě aktivita viru poklesla až o čtyřicet procent, byl u nás teplejší vzduch, více se větralo.

„O třetí vlnu se nejspíš jednat nebude, protože se nedostaneme na tak nízké hodnoty, abychom mohli říct, že ta druhá skončila. Půjde spíše o vzedmutí druhé vlny,“ dodal Prymula v Lidových novinách.

S dalšími respiračními onemocněními by nemusel být takový problém, protože i jejich šíření zabraňují roušky. Díky tomu bude výrazně ovlivněna i chřipková epidemie. Nicméně podle Prymuly je důležité do budoucna nastavit opatření tak, abychom se nedostali zpátky do prudkého nárůstu případů, jako tomu bylo v září letošního roku.

Pod tisíc případů denně se dostaneme v polovině prosince, řekl Prymula: