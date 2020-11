Přicházejí české kloktací testy na covid. Stát budou jen 130 korun

Kloktací testy vyvinuli vědci z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jak test funguje? Koupíte si – v dohledné době třeba v lékárně – testovací sadu. Ta obsahuje odměrku na vodu a transportní plastovou zkumavku.

„Vyšetřovaný si, například doma, nabere obyčejnou pitnou vodu do odměrky a vykloktá si dutinu ústní a hltan. A to po dobu 20 až 30 sekund. Obsah pak vyprázdní z úst do přiložené odběrové zkumavky, v níž je transportní prášek,“ vysvětluje šéf projektu a ředitel zmiňovaného ústavu Marián Hajdúch.

Zkumavku testovaný uzavře a zabalí dle návodu. Vyhodnocení musí být laboratorní, takže v případě domácího kloktání musíte svůj vzorek následně doručit na odběrové místo. Pokud vám test nenařídil lékař nebo hygiena, je třeba za následné laboratorní vyhodnocení zaplatit částku kolem 1 800 korun.

Hajdúchův tým aktuálně dokončil certifikaci testu a zahájil výrobu. „Neumím říct, kdy přesně budou testy v lékárnách, v takové fázi ještě nejsme, ale k dispozici pro distribuci budou prakticky od příštího týdne,“ popisuje a naznačuje, že lékárny by následně mohly test poměrně rychle naskladnit: „Právě se řeší distribuční kanály. Poptávka je už teď obrovská, samotné nás to překvapilo,“ říká Hajdúch, který patří mezi respektované kapacity v oblasti výzkumu léčiv a molekulární onkologie.

A právě onkologičtí pacienti podle něj test rovněž využijí: „Mívají z léčby poškozené sliznice, navíc jsou rizikoví pacienti a musí na testy docházet častěji. Bude to pro ně o dost komfortnější.“ Test funguje zároveň i na jiné viry. Univerzita se pro výrobu spojila s několika komerčními farmaceutickými subjekty.

Testy jsou prý spolehlivé

Základní otázka: Opravdu kloktání stoprocentně funguje? Na trhu se v minulosti objevilo už několik nespolehlivých „domácích“ testů. „Klinicky jsme Gargtest validovali na počtu 459 párových vzorků pacientů a srovnali jsme ho s klasickým výtěrem z nosohltanu. Výsledky standardního odběru se od samoodběru Gargtestem signifikantně nelišily a byly funkčně srovnatelné,“ tvrdí Hajdúch.



Prymula: Bude to lepší pro děti

I podle epidemiologa Romana Prymuly jsou nové české kloktací testy (na trhu by se postupně měly objevit i další podobné produkty od společností Protean a DIANA Biotechnologies) spolehlivé. „A daleko výhodnější. Sám jsem před dvaceti lety dělal studii, kde se používaly výtěry tyčinkou u dětí do dvou let. Samozřejmě to bylo nepříjemné. Odběrové soupravy na kloktání budou lepší,“ naznačuje Prymula, že by se nový test mohl uplatnit třeba ve školství, což udělali na konci září v Kanadě.

Tam jako první na světě použili kloktací testy na plošné testování věkové kategorie 4 až 19 let, mezi kterou se nákaza šířila nejrychleji. Bylo to komfortnější, administrativně méně náročné, rychlejší. Také kanadské testy v laboratořích ukazovaly stejnou spolehlivost jako výtěry z nosohltanu.

Kanadu v plošném testování škol následovalo třeba Rakousko. Gargtest ve čtvrtek jako první zkusili zaměstnanci České filharmonie. Hajdúch a spol. vidí celkově další možné využití právě ve větších kolektivech, které se musí testovat pravidelně“ – ať už hudební, divadelní, či třeba sportovní.