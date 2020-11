Blatný plánuje kampaň k očkování proti covidu. Podle odborníků měla dávno být

Česko má po společné dohodě států Evropské unie objednanou vakcínu proti covidu-19 od tří výrobců pro 5,5 milionu obyvatel. Zaplatí za ně 1,8 miliardy korun. O dalších milionech dávek jedná s jinými výrobci. Ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil, že cílem je proočkovanost 65 až 70 procent. V Česku by podle něj měla být později vakcína pro všechny obyvatele.

Vakcíny pro Česko Od firmy Astra Zeneca stát objednal tři miliony dávek pro očkování 1,5 milionu lidí. Dvě dávky pro navození imunity budou potřeba také u vakcíny firem BioNTech a Pfizer, kterou by Česko mělo mít pro dva miliony lidí. Pro stejný počet osob byla objednána vakcína od firmy Johnson & Johnson a zatím bez určeného množství je objednávka od firmy Sanofi.

První dávky by mohly přijít už na konci roku 2020, pokud bude některá z vakcín schválená. Jinak se počítá s jarními měsíci.



Ministerstvo zdravotnictví nyní plánuje kampaň, která by měla očkování proti koronaviru podpořit. „Do veškerých příprav všech našich kampaní jsme teď zahrnuli nad rámec témat, které tam byla, i téma vakcinace,“ uvedl za resort Jan Brodský.

Vláda již dříve uvolnila částku 50 milionů, které mají pomoci zlepšit komunikaci ministerstva zdravotnictví právě skrze různé kampaně. Podle původních informací by kampaně měly být vidět v televizi, na billboardech, na internetu a sociálních sítích, a slyšet v rádiích. Vyvracet by měly například dezinformace, připomínat zásady bezpečného a zdravého chování, propagovat plošné testování nebo třeba aplikaci eRouška. A v neposlední řadě tedy i samotné očkování.

Kampaň měla být už dávno

Jenže podle oslovených odborníků měla být kampaň pro vakcinaci v Česku dávno rozběhlá. „Pokud chceme, aby se nechalo naočkovat 70 procent populace, tak jsme měli už tak před dvěma měsíci začít s velkou komunikační kampaní,“ uvedl ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.



Sám zmínil poslední průzkumy v Česku, které ukazují, že většina Čechů je proti očkování proti koronaviru. Ač by se pro vybrané skupiny lidí mohlo očkování spustit už koncem roku, a mezi většinu populace by se vakcína mohla dostat na jaře, hned dvě třetiny Čechů by se očkovat nenechaly.



„Nevěřím vakcíně, která vznikne takhle narychlo. Za pár let možná, teď se rozhodně očkovat nenechám,“ popsala svůj názor na očkování Marie Tesařová z Olomouce. Podle průzkumu National Pandemic Alarm z přelomu října a listopadu 46 procent Čechů neuvažuje o očkování.

„Měli bychom se ptát lidí ve městě, na venkově, vzdělaných, méně vzdělaných, mladých, starých. Abychom věděli, co jednotlivé skupiny potřebují za motivátory, abychom dosáhli těch 70 procent, o kterých mluví ministr Blatný. A to je obrovská práce, která je před námi, která ještě nezačala,“ dodal Dvořáček.

Těžké téma pro kampaň

Podle Denisy Hejlové, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy, trvá připravit celostátní kampaň nejméně v řádu týdnů, spíše měsíců. Sama však připomněla, že kampaň na očkování je velmi citlivé téma.

„Komunikace v tomto tématu je extrémně obtížná, panuje zde řada dezinformací a mýtů, které se poměrně těžko vyvrací,“ řekla a zároveň upozornila na to, že v České republice je mnoho těch, kteří se vůči vakcinaci staví negativně. „Vstupovat do debaty s vakcínou, o které vlastně ani vše nevíme, bude velmi obtížné,“ upozornila.

Odbornice připomněla, že ministerstvo mělo mít připravenou komunikaci již na jaře. „Komunikace ministerstva zdravotnictví po celou dobu koronaviru není úplně ideální. Zejména pokud všichni experti říkali, že jediným řešením bude očkování proti covidu. Již na jaře měli mít komunikační plán na podporu očkování obecně a zvyšovat důvěru lidí. Když lidi nemají důvěru v systém a ve vakcínu, tak se někteří nebudou chtít očkovat, i když jim to někdo bude v televizi říkat od rána do večera,“ dodala.

Lepší pozdě, než nikdy

Dvořáček upozornil, že v zahraničí již kampaně mají. „Britové, Němci, Italové, Francouzi, ti všichni jedou komunikaci od léta a vysvětlují. Já fakt doufám, že my ji spustíme co nejdřív. U nás veřejnost informace nemá, tak se nemůžeme divit, že váhá,“ dodal.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka je lepší začít s kampaní pozdě, než nikdy. „Já na to upozorňuji opakovaně již od začátku podzimu. Jednal jsem o tom i s panem Blatným. Osvětová kampaň je potřeba, rozhodně dříve, než tady vakcína bude,“ uvedl s tím, že očkování proti koronaviru je jediná možnost, jak se lidé mohou vrátit zpět do normálního života.



Podle Brodského se téma vakcinace do komunikačních kampaní mohla zařadit až poté, co začaly být jasnější obrysy, jak to s vakcínou samotnou bude.

„Kdyby to bylo ještě před dvě týdny, před měsícem, tak jsme nevěděli vůbec nic. Proto tam to téma nebylo. Uvědomujeme si potřebu a vhodnost očkování, a to nejen s ohledem na koronaviru. Víme, že očkování je prevence a je to dobrá věc,“ dodal Brodský s tím, že však nebude komentovat, kdy bude kampaň hotová.



Kdo bude mít přednost?

Podle Kubka je také problém s Národní strategií očkování proti covid-19. „Je naprosto nepřijatelné, aby z přednostního očkování byly vyřazeny velké skupiny zdravotníků. Je to nejpostiženější profesní skupina. Národní strategie počítá s tím, že by se prioritně očkovali zdravotníci pouze na urgentních příjmech. S ostatními, ať už to jsou ambulantní specialisté i jiní zdravotníci v nemocnicích na dalších odděleních, se vůbec nepočítá. Ti budou zařazeni v poslední, sedmé skupině, tedy mezi dobrovolné zájemce,“ dodal Kubek.

Ministerstvo zdravotnictví by mělo mít tento týden hotový nový plán, podle něhož se bude v Česku proti koronaviru očkovat. Očkování v Česku mělo být hrazené z veřejného zdravotního pojištění a dobrovolné.

Podle zveřejněného návrhu Národní strategie očkování proti nemoci covid-19 by se nejdříve měli očkovat lidé nad 65 let, kteří trpí chronickou plicní nemocí, vysokým krevním tlakem, závažnými onemocněními srdce, ledvin či jater, těžkou obezitou, vážnou cukrovkou.

První fáze počítá také s očkováním zdravotníků oddělení ARO, JIP, urgentních příjmů, infekčních a plicních oddělení, záchranné služby, zaměstnanců laboratoří, kde vyšetřují vzorky na covid-19, a pracovníků a klientů zařízení sociálních služeb.

Ve druhé fázi by se pak mohli nechat očkovat praktičtí lékaři pro děti či pro dospělé, zubní lékaři nebo farmaceuti, také pracovníci integrovaného záchranného systému, další zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, kritické infrastruktury. V poslední fázi by byla očkovací látka dostupná pro další zájemce.