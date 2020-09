Babiš podpořil Hamáčkův návrh na rušení akcí. Nejsem ale epidemiolog, dodal

Podle Zaorálka hlavní hygienička Jarmila Rážová potvrdila, že v zaznamenaných případech nakažených z divadel a podobných kulturních zařízení hygienici neevidují žádná ohniska nemoci. „Akce, kde lidé sedí, mají roušky a dodržují se základní hygienická pravidla, jsou bezpečné,“ dodal.

Lubomír Zaorálek @ZaoralekL Mluvil jsem s @jhamacek a shodli jsme se, že teď není důvod zastavovat kulturní akce. Hl.hygienička potvrdila, že v evidovaných případech z divadel apod. neeviduje hygiena žádná ohniska. Akce, kde lidé sedí, mají roušky a dodržují se základní hygienická pravidla, jsou bezpečné. oblíbit odpovědět

Jeho vyjádření o shodě s ministrem vnitra rozporuje Hamáčkova slova pro sobotní Právo. „Ta čísla jsou tak strašlivá, že podle mého nastal čas na rázná opatření bez toho, abychom vypínali ekonomiku. To znamená zrušit hromadné akce, noční tahy Prahou. Omezit na maximum sociální kontakty,“ řekl.

Na Hamáčka reagoval v sobotu i premiér Babiš při sobotní návštěvě Zdravotního ústavu v Ostravě. „Já to můžu podpořit, ale nejsem epidemiolog, nerozhoduju o tom. Je potřeba, aby to rozhodnutí udělali ti, kteří k tomu mají kompetenci, a to jsou epidemiologové a je to zdravotnictví. Já s tím problém nemám, ale já ani pan Hamáček nejsme epidemiologové,“ uvedl k možnému omezení akcí.



V Česku v uplynulých dnech výrazně přibylo nakažených. V pátek laboratoře potvrdily 2 111 případů nemoci covid-19. To je zhruba o tisícovku méně, než byl čtvrteční rekordní počet, ale přibližně stejně jako ve středu. Aktuálně nakaženo je v zemi téměř 22 000 lidí.

Objevily se proto už úvahy o opětovném zavedení nouzového stavu, premiér však tato jednání v sobotu nepotvrdil. „Jestli bude návrh na nouzový stav, to je otázka na ministra zdravotnictví. V této chvíli nemám takovou informaci,“ řekl.

V celém Česku je již zakázaná většina vnitřních hromadných akcí na stání pro více než deset lidí. Restaurace, bary nebo kluby mají omezenou otvírací dobu a zároveň nesmí vpustit dovnitř více hostů, než je kapacita k sezení. Kvůli tempu šíření koronaviru se podle nařízení ministerstva zdravotnictví rozšířila ve školách povinnost nosit roušky nejen ve společných prostorách jako chodby či toalety, ale i při výuce ve třídách. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy.

Babiš v pátek oznámil, že vláda obnoví činnost krizového štábu. V jeho čele by měl být stejně jako na jaře vicepremiér Hamáček. Kabinet o tom rozhodne na mimořádném zasedání v pondělí dopoledne. „Měl by mít novou roli, být takovou platformou pro kraje. Veškeré požadavky krajů by měly chodit na pana Hamáčka a ze strany státu naopak,“ popsal Babiš.



Předseda vlády dosud štáb odmítal s odkazem na to, že od jeho rozpuštění byla ustavena rada vlády pro zdravotní rizika, kterou řídí a kde jsou zastoupeni všichni zainteresovaní ministři.