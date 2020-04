Vojtěch: Nechceme lidi trápit s rouškami, ale uvolňování bez nich nejde

„S kritikou počítám. Když děláte podobně obtížná rozhodnutí, musíte jí umět čelit,“ říká ministr zdravotnictví. „Tlak na svou funkci ale necítím. Cítím maximálně únavu, protože poslední týdny jsou opravdu náročné. Kromě kritiky ale vnímám velikou podporu. Lidé mi píšou, volají a děkují za to, že se nám podařilo pandemii na našem území zvládnout. A to je objektivní fakt.“

Cítím podporu od premiéra i ČSSD

„Občané mě mohou kritizovat. Určitě jsme udělali chyby, ale na konci dne se počítají čísla nemocných, počty hospitalizovaných pacientů a množství zemřelých. A tato čísla jsou u nás i v mezinárodním srovnání příkladná a Česká republika je dávána za příklad země, která krizi zvládla.“



„Vím o různých prohlášeních opozičních politiků,“ reaguje Vojtěch na výzvu k jeho rezignaci, „ale vzhledem k našim výsledkům jsou nepatřičné. Vedeme si dobře. A to není jen má zásluha. Je to zásluha celého ministerstva zdravotnictví, všech zúčastněných odborníků, ale i celé vlády.“



„Kdybychom hned od začátku nebyli aktivní, na rozdíl od jiných zemí, tak by situace v naší zemi byla mnohem horší. V tomto cítím podporu jak od premiéra, tak od koaliční ČSSD.“



S epidemiology nejsme ve střetu

„Nemyslím si, že by to byl střet,“ říká Vojtěch v rozhovoru po Skypu o různých postojích politiků a epidemiologů. „Je to hledání rovnováhy mezi pohledem epidemiologickým, který hájím i já, a pohledem ekonomickým, abychom udrželi hospodářství v chodu, aby ta opatření netrvala příliš dlouho, což by mohlo mít fatální dopady na fungování země.“



„Ale snažíme se hlavně naslouchat odborníkům. A k těm rozvolňovacím opatřením,“ navazuje ministr, „jistě, urychlili jsme to, ale pokud by došlo ve vývoji pandemie k výkyvu, tak jsme připraveni brzdit a budeme se snažit rozvolnění zastavit. Nebo ho alespoň rozložit do více částí, abychom neohrozili naše zdravotnictví.“



Rozhodovat o možném brzdění bude podle ministra několik indikátorů. „Jednak je to absolutní přírůstek nakažených, který je teď velmi malý a ve čtvrtek se dostal poprvé pod jedno procento. Ale je důležité sledovat i reprodukční číslo, tedy kolik jeden nakažený člověk nakazí dalších osob.“



„Začínali jsme na čísle 2,64 a teď jsme pod jedničkou,“ pokračuje Adam Vojtěch. „A nejzásadnější údaj je počet hospitalizovaných pacientů včetně nejzávažnějších případů. A ten teď klesá. Pokud by došlo k nárůstu hospitalizovaných na umělé plicní ventilaci a bylo by to po desítkách, bral bych to jako nejvarovnější signál. Tam bychom zatáhli za záchrannou brzdu.“



„Proto máme několikrát denně k dispozici report z nemocnic o aktuálním stavu. A počet hospitalizovaných klesá, teď se údaj pohybuje kolem 360 pacientů v nemocnicích. Kdyby číslo narostlo, v tu chvíli bychom zmrazili další rozvolňování.“



„Nejprve bychom zřejmě zastavili otevírání restaurací, což považujeme za nejrizikovější část,“ zamýšlí se Vojtěch. „Právě proto jsme si mezi jednotlivými uvolněními vytvořili čtrnáctidenní prostor, abychom mohli vyhodnotit situaci a udělat příslušná rozhodnutí.“



Otevření hobby marketů se negativně neprojevilo

„Třeba otevření hobbymarketů negativní vliv nemělo, přitom to bylo tak diskutované,“ uvádí ministr. „Ale my jsme přesto dva týdny počkali na údaje a teprve teď přijímáme další opatření. Pokud však otevřeme restaurace a náhle uvidíme, že máme výraznější nárůst, tak si řekneme: Ano, tohle byl ten rizikový faktor. A budeme muset jejich činnost omezit.



„Zatažením za záchrannou brzdu by mohlo být i opětovné omezení pohybu. Kdyby už se nenosily roušky, tak znovu zavedeme povinnost je nosit. Těch možností je více.“



„Za mě jsou nejrizikovější hromadné akce,“ varuje Adam Vojtěch. „Tedy koncerty, sportovní zápasy... To se prokázalo například v Itálii. A to jsou akce, které nebudeme určitě chtít povolit během tohoto léta. Vzpomeňte si na diskuse kolem biatlonu v Novém Městě na Moravě, jak nás za zrušení závodů mnozí kritizovali. Ale myslím si, že dnes, s odstupem času, to všichni považují za správné rozhodnutí. To riziko tam bylo obrovské.“



Sleduji únavu lidí z roušek

„Chápu, že lidé už jsou z nošení roušek unavení,“ říká ministr v narážce na to, že řada lidí kritizuje jejich nošení na otevřeném prostranství, i když s jejich užíváním v obchodech nebo jiných uzavřených místech Češi veskrze souhlasí. „Ale já si přesto myslím, že právě nošení roušek, v němž bylo Česko pionýrem a další země se od nás inspirovaly, bylo jedním z nejefektivnějších opatření, kterým jsme epidemii zastavili.“



„Logicky, když jsem infikovaný a nosím roušku, zamezím šíření infekce na další občany. Roušky jsou podle mě stále na místě. Ale už v průběhu června bychom mohli udělat určité změny. Tedy že by se stále musely nosit při nakupování, v MHD, ale někde v parku, na otevřeném prostranství, by povinné nebyly. Ale do června chceme jejich nošení udržet plošně.“



„Hovoříme ale o výjimkách,“ upozorňuje ministr. „Tou budou třeba umělci při natáčení filmů. Tam je jasné, že roušky nedávají smysl. Ale tuto povinnost opravdu nepovažuji za trápení lidí. Nikoho trápit nechceme. Opravdu buďme trpěliví.“



„Chystáme teď výrazné rozvolnění opatření, omezili jsme zákaz volného pohybu lidí, povolili jsme skupinky deseti osob. Restrikce mizí a minimálně do té doby, než dokončíme celkové rozvolnění, chceme zakrytí dýchacích cest zachovat jako jakousi pojistku. Kdybychom uvolňovali bez povinného nošení roušek, riziko další vlny epidemie by bylo příliš vysoké.“



Není kam cestovat, testy se budou stále platit

„S cestováním to stále není jednoduché,“ tvrdí ministr. „My nadále nedoporučujeme cestovat do rizikových zemí, kde nákazu nemají pod kontrolou. Řada zemí má sama o sobě omezené cestování na své území. Takže my cesty do zahraničí umožňujeme, ale ta možnost je vlastně jen teoretická, protože země jsou uzavřené. Není kam cestovat.“



Testovací kapacity chce ministr brzy výrazněji navýšit, a to až na patnáct tisíc denně. „To by mělo být možné do dvou týdnů, to je reálné. Počet laboratoří jsme rozšířili na 97. Navíc chceme rozšířit počet míst pro samoplátce, kde se lidé budou moci nechat testovat za poplatek.“



„Dnes už nejsme v době jako na začátku, kdy byl nedostatek odběrových míst a tvořily se fronty. Naopak se setkáváme s tím, že není dostatek lidí, kteří by se chtěli nechat testovat.“



O bezplatném testování pro všechny ministr Adam Vojtěch neuvažuje. „Nemyslím si, že by to bylo správné. Pak by mohlo docházet k nadužívání kapacit a nebylo by to efektivní. Kapacity musíme mít primárně vymezené pro pozitivní případy a jejich kontakty, těch také není málo. Ale pokud někdo chce vycestovat do zahraničí, měl by si za test zaplatit.“



„A pokud budou mít opravdu lidé o testování zájem, tak se mohou nechat otestovat v rámci rozsáhlého výzkumu 27 tisíc osob, který probíhá v těchto dnech,“ radí Vojtěch. „A v podobných výzkumech budeme chtít pokračovat i do budoucna. Jinak testování zdarma musí být k dispozici pro určené profese, jako jsou zdravotníci nebo sociální pracovníci. Plošné testování zdarma však nechystáme.“



Zákaz zkoušení oblečení platí

Na sociálních sítích lidé kritizují vládu za chystané opatření, které zakáže zkoušení oblečení v obchodech a prohlížení knih v knihkupectví. Adam Vojtěch však zákaz hájí. „Tohle nám jednoznačně doporučili epidemiologové. Při zkoušení oblečení, které si oblékáte přes hlavu a jste nemocný, zboží kontaminujete. To je objektivní skutečnost.“



„Z odborných studií je prokázané, že virus je schopen zůstat i na povrchu oděvů. Totéž platí i o knihách. I proto chceme, aby byly vrácené knihy v knihovnách umístěny na 48 hodin do jakési karantény, aby byla jistota, že virus nepřežije.“



Adam Vojtěch reagoval i na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, jež v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. „To, že jsme opatření přijali na základě zákona o veřejném zdraví a ne krizového zákona, jsme udělali v dobré víře.“



„Nouzový stav jsem měl zafixován jako dočasný, že bude fungovat maximálně měsíc. Ale my jsme nechtěli, aby opatření trvala pouze měsíc, ale až do konce května nebo do června. A pokud bychom postupovali pouze na základě krizových opatření, tak by byla tato opatření limitována jen na dobu nouzového stavu a pak by skončila.“



„A to by nebylo správné,“ myslí si Vojtěch. „My respektujeme stanovisko soudu, řídíme se jím, proto chceme nouzový stav prodloužit do 25. května, ale na druhé straně chceme podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, aby toto rozhodnutí bylo přezkoumáno. Podobnou zkušenost jsme nikdy nezažili, což konstatuje i samotný soud.“



Vojtěch zakázky ministerstva hájí

Ministr Adam Vojtěch v rozhovoru po Skypu odpověděl i na kritiku opozice ve věci sporných ministerských nákupů ochranných pomůcek. Deník N upozornil na to, že v některých případech nakupovalo ministerstvo zdravotnictví například od neprůhledné firmy z daňového ráje či od společnosti vlastněné významným sponzorem vládního hnutí ANO.



„Na začátku jsme čelili obrovskému riziku šíření koronaviru v nemocnicích. Je jasné, že jsme nefungovali ve standardním mírovém režimu, kdy bychom mohli několik týdnů přemýšlet, od jaké firmy nakupujeme. Museli jsme se rozhodovat v řádech minut.“



„A dostali jsme nabídky od různých firem. A pokud tyto firmy dodaly to, co jsme potřebovali na tu dobu v obvyklé ceně a hlavně v potřebné kvalitě, tak jsme respirátory pro zdravotníky nakoupili. Nebylo možné vše prověřovat. Přiznám se, že jsem se o těch firmách v zásadě dozvěděl až poté, co se na to začali ptát novináři.“



„Musím říct, že jsem vůbec nevěděl, co to je za firmy, co to je za lidi, že tam je nějaký sponzor Hnutí ANO, nikdy jsem ho neviděl. My jsme k tomu s kolegy na ministerstvu přistupovali tak, že pokud je ta firma schopna dodat zboží, a my jsme vždy platili až po dodání, zboží splní nějaké parametry, tak ho objednáme, abychom chránili naše zdravotníky a měli jsme respirátory co nejdříve,“ uzavírá ministr zdravotnictví.