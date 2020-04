Vysvětlete nákupy respirátorů od sporných firem, žádají Vojtěcha Piráti

Bartoš v interpelaci poukazuje na případ společnosti La Factory, od níž ministerstvo zdravotnictví nakoupilo medicínské masky za 1,2 miliardy korun. Firma přitom byla do té doby nečinná, podle účetní závěrky měla nulové tržby, neměla žádné zaměstnance a její aktiva činila 99 000 korun.

„Tato společnost působí jako prázdná schránka a je na první pohled zřejmé, že se jedná o pouhého prostředníka. Ve stavu nouze neprobíhají z logických důvodů klasická výběrová řízení, nicméně to neznamená, že bychom měli rezignovat na transparentnost a efektivitu,“ uvedl předseda Pirátů.



Nákup zdravotnických prostředků od La Factory kritizovali tento týden i lidovci. Jejich místopředseda Tomáš Zdechovský vyzval, aby tento nákup prošetřila policie. Pokud by se ukázalo, že ministerstvo při zadání zakázky zneužilo nouzový stav, měl by podle Zdechovského Vojtěch rezignovat.



Bartoš v interpelaci poukázal i na další případ, kdy ministerstvo objednalo respirátory od firmy Recea Prague za 300 milionů korun. Piráti upozorňují, že firma měla dosud roční tržby 116 000 korun, má záporný vlastní kapitál a na jejího jednatele, který má pobyt hlášený na úřadě městské části Praha 5, je 18 exekucí.

„Požádal jsem pana ministra, aby toto dodání zboží popsal počínaje výrobcem, dále uvedením jednotlivých prostředníků až po finální dodání ministerstvu zdravotnictví. Zajímalo mě rovněž, jak jeho úřad vyhodnotil důvěryhodnost svých dodavatelů,“ uvedl Bartoš.



Hasili jsme požár, namítá Vojtěch

Vojtěch k nákupům od Recea Prague uvedl, že ministerstvo firmě za respirátory třídy FFP2 zatím zaplatilo 6,9 milionu korun, a dalších pět objednávek stornovalo, protože firma zboží nedodala v termínu. „U dalších tří objednávek jsou ještě respirátory na testech a čekáme na výsledek,“ napsal na Twitteru.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Uveďme to na pravou míru. K dnešnímu dni jsme firmě Recea Prague za repirátory FFP2 zatím zaplatili 6,9 mil. za část jedné objednávky. Dalších 5 jsme stornovali, protože firma zboží nedodala v termínu. U dalších 3 objednávek jsou ještě respirátory na testech a čekáme na výsledek.

„Hasili jsme požár. Byl zoufalý nedostatek ochranných pomůcek. A nejen u nás, i v ostatních zemích. A to zvedlo ceny. Všude na světě. Respirátory od poloviny března do začátku dubna za 50 až 100 Kč za kus je chiméra. Dostat je za tuto cenu do ČR, včetně dopravy, bylo nereálné,“ hájí hospodaření ministerstva Vojtěch.

Okomentoval také samotný způsob výběru firem. „Jsme ve stavu nouze. Světový trh s pomůckami byl před měsícem dynamický, o nákupech rozhodovaly hodiny, minuty. Zavedení distributoři, na které jsme se obrátili jako na první, nezvládli pomůcky dodat. Museli jsme hledat firmy, které je dodají rychle a kvalitní,“ napsal Vojtěch.



Dodal, že jediným cílem ministerstva bylo nakoupit potřebné vysoce kvalitní ochranné pomůcky a dostat je co nejrychleji ke zdravotníkům. „Mám pocit, že už se zapomíná, jak složitá doba to před měsícem byla,“ uzavřel.