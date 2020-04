Hlavní hygienička Rážová: Uvolnění zatím zvládáme, ale nechci to zakřiknout

„Nevím, zda už máme vrchol pandemie za sebou,“ přemítá Rážová. „Stále ještě čekáme na hodnocení prvního rozvolnění, které se uskutečnilo před Velikonocemi. Inkubační doba koronavirové infekce je čtrnáct dní, takže ještě počkejme na konec týdne. I když už teď mohu konstatovat, že křivky vývoje jsou velmi příznivé.“

Nezakřikněme to, zatím to vychází

„Opravdu bych to nerada zakřikla. Jsem pověrčivá a nemáme se radovat předčasně. Inkubační doba je maximálně čtrnáct dnů. I když ta infekce je nová a nevíme o ní vše. Ale čtrnáct dnů je asi zřejmě maximum,“ uvádí hlavní hygienička.



„Je zmapováno opravdu hodně případů, kdy známe termín kontaktu s nakaženým, a skutečně až dvanáctý, třináctý nebo čtrnáctý den se zhorší zdravotní stav a test pacienta je pozitivní.“



„Záleží na tom, s kým se setkal, jakou dávku viru obdržel a jak to zvládá jeho imunitní systém. Ale velká část nakažených onemocní už mnohem dříve. Takže opakuji, nehodlám to zakřiknout, ale chci věřit, že jsme na dobré cestě,“ dodává k možnému nárůstu počtu nakažených v souvislosti s předvelikonočním rozvolněním hlavní hygienička.



Nemoc se šíří hlavně v rodině a v práci

„Podrobně zmapovaný máme každý případ nákazy,“ doplňuje Rážová. „Hygienici bedlivě sledují všechny epidemiologické případy. Nejčastěji se aktuálně nemoc přenáší v rodinách. To znamená, že když je někdo s nemocí doma, je vysoká pravděpodobnost, že se nakazí lidé žijící ve společné domácnosti.“



Dalšími případy jsou podle hlavní hygieničky lidé, kteří byli s nemocným v opravdu těsném kontaktu, třeba pracovním. „Ale stále ještě máme řadu případů, kdy epidemiolog nenajde těsnou souvislost. Nedohledá rizikové kontakty. Takže tam je otázkou, zda se nesetkal s nákazou třeba tím, že si na chvíli nesundal roušku a byl v blízkosti někoho, kdo roušku také neměl.“



U těchto případů je podle Rážové obtížné dohledat místo nákazy nebo člověka, od něhož se pozitivně testovaný pacient nakazil. „Ti lidé často sami nepřiznají, že porušili zavedená opatření. Stále je velké množství nakažených bez příznaků, kteří virus vylučují a nevědomky tak nemoc šíří. Může to být zákazník v obchodech, prodavač. I když ti používají povinně ochranné prostředky. Přesto při nákupech, procházkách, na veřejných místech radím jediné: mít roušku, udržovat odstupy a dodržovat hygienická pravidla,“ zdůrazňuje Rážová.

„Čísla jsou opravdu dobrá,“ pochvaluje si situaci hlavní hygienička. „I při masivnějším testování zůstává nárůst nových případů na nízké úrovni. Nehroutí se nám zdravotní systém, jako se to děje v jiných zemích.“



A přidává varování: „Největší pozor by si měli lidé dávat doma nebo v pracovním kolektivu. Tam jsou přenosy nejčastější.“



Pomáhá chytrá karanténa?

Podle Jarmily Rážové je teď důležité rozjet po celé republice projekt chytré karantény. Standardní postupy přitom i tak budou zachovány. „V čem je to stejné jako před chytrou karanténou? Jednoduše v tom, že s pacientem stále hovoří epidemiolog a vyzpovídává ho.“



„Výhoda chytré karantény je v tom, že po zjištění kontaktů na osoby, se kterými nemocný přišel do styku, má epidemiolog vedle sebe vyškolené armádní mediky, kteří obvolávají pacientovy těsné kontakty a zároveň mluví s lékaři, kteří pacienta mají vyšetřit, případně jej znovu testovat.“



„A mezitím epidemiolog může pracovat na dalším případu a nemusí tuhle činnost vykonávat sám,“ pokračuje Rážová. „Tím se celý proces nesmírně urychluje. A pak je tu další možnost, kterou je vzpomínková mapa. Ta není pro chytrou karanténu podmínkou u každého případu.“



„Máme nouzový stav, a tím i omezený pohyb,“ vysvětluje hygienička. „U řady lidí je tak vzpomínková mapa zbytečná, protože jsou buď doma nebo vycházejí jen na nezbytně dlouhou dobu. Dále jsou lidé, kteří nemají chytré telefony, takže u nich není možné vzpomínkovou mapu vytvořit. To jsou zejména senioři.“



Vzpomínkovou mapu není třeba podle Rážové tvořit ani u hospitalizovaných pacientů, v domovech seniorů, kde jsou lidé na jednom místě. „Ale u zbylých je vzpomínková mapa opravdu užitečná, protože odborník může pacienta přimět k tomu, aby si vzpomněl, kde přesně byl, co tam dělal a s kým mluvil. Prostě se to lépe dává vizuálně dohromady.“



Někteří lidé ale podle Jarmily Rážové odmítají dát k využití svého chytrého telefonu ke vzpomínkové mapě souhlas. „Ze zkušenosti z jihu Moravy víme, že z pěti případů dají tři lidé k využití souhlas a dva to odmítnou. Takže se objevují nesouhlasy, ale převaha lidí svolení dá.“



„Důvody mají různé. Třeba byli na místech, kde být neměli, a bojí se postihu. Nebo mají kontakty, které nechtějí prozradit,“ usmívá se hlavní hygienička s evidentním odkazem na možnou nevěru v rodině u nakaženého pacienta.



Obava z rychlosti uvolňování

Podle Rážové se v rámci chytré karantény rozjíždí i projekt erouska.cz. „Ale i v tomto případě záleží na dobrovolnosti lidí, zda tuto aplikaci budou používat, nebo ne. Když s tím souhlasí, jsme za to rádi, protože to zásadně urychluje proces dohledávání kontaktů. Je to opravdu velmi užitečný nástroj.“



„Mám jednu zásadní obavu,“ varuje Rážová. „Ta poměrně dobrá epidemiologická situace nás navádí k tomu, že bychom opatření mohli pouštět rychle. Ale příliš rychlé uvolňování a pouštění lidí k sobě vidím jako velké riziko. Byla bych pro pozvolnější postup. To je mé přání.“



„Máme malé procento závažných případů, hospitalizovaných. Lidé si myslí, že se situace zlepšuje. Mají proto pocit, že nemusejí opatření tak důsledně dodržovat. Navíc máme hezké počasí, povolily se některé aktivity zdraví i psychice prospěšné.“



„Ale tohle všechno může vést k názoru, že opatření nemusíme brát tak doslova. To se ale může projevit na zhoršení situace. Takže kombinace: rychlé uvolnění a velký pocit jistoty může vést k závažnému problému. A to bych nerada,“ uzavírá Jarmila Rážová.