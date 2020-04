Virus postavil české školství před největší výzvu v dějinách, říká ministr Plaga

„Koronavirus postavil české školství před největší výzvu v dějinách,“ uvažuje ministr školství. „Přechod na vzdálené vyučování rozhodně není plnohodnotnou výukou, jak jsme ji znali do 11. března, ale musím říct, že úsilí českých učitelů, ale i rodin je dobré. Takže si myslím, že to zvládneme. Je to rána, ale nebude to mít fatální dopad na vzdělanost této generace.“

Rozhodují epidemiologové

„Řídíme se názorem epidemiologů. Dělají to tak státy po celé Evropě,“ uvádí Plaga. „Ta opatření jsou odstupňována do několika fází. Takže samozřejmě nemáme jistotu, že žáci prvního stupně budou moci chodit do školy od 25. května, ale já doufám, že projdeme epidemií podle připravených scénářů a že tento termín by mohl platit.“



Podle ministra školství bude nástup žáků prvního stupně do škol dobrovolný. Na tom se už do konce školního roku nebude nic měnit. „Nastoupit by měly děti z rodin, které si opravdu se vzdáleným vzděláváním nevědí rady. Některé z nich nekladly důraz na vzdělávání už před propuknutím koronavirové pandemie. Jde zejména o děti z nepodnětného prostředí.“



Nepodnětné prostředí čítá zejména rodiny s nízkým socioekonomickým statusem. Jde například o dysfunkční a problémové rodiny nezřídka pocházející ze sociálně vyloučených lokalit. „Vedle této skupiny je třeba zajistit výuku i pro rodiny, které nemají technické podmínky pro vzdělávání na dálku. No a řada rodičů se v neposlední řadě potřebuje vrátit do práce, takže toto opatření je určeno i pro ně.“



Chtěli jsme ve školách páťáky, sedmáky a deváťáky

„V tom původním návrhu jsme do škol chtěli poslat i žáky pátých, sedmých a devátých tříd,“ navazuje Plaga. „Máme před sebou totiž přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia a my jsme chtěli, aby měli tito žáci za přísných hygienických podmínek možnost přípravy ve škole. S tím jsme šli do vyjednávání s epidemiology. Ale neuspěli jsme.“



„Ale vzhledem k tomu, že rozvolňovací opatření opatření jsou rozfázována do několika vln, předpokládáme, že by to mohlo být možné od června. V tomto ohledu je důležitý i sociální aspekt, že se děti alespoň potkávají. Prostě platí, že se v tomto školním roce dojede výuka na dálku s možností úpravy u žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky, ale to se ještě uvidí.“



Na výuce se podle ministra nebudou podílet rizikové skupiny. „Nejsou to jen studenti, ale také pedagogové, nepedagogičtí pracovníci a rizikoví rodinní příslušníci. Tohle je teď úkolem ministerstva zdravotnictví, aby tyto skupiny přesně definovalo. Ale už teď je jasné, že to budou skupiny lidí s cukrovkou nebo vysokým tlakem. Ať už se jedná o dítě, rodiče nebo učitele.“



Polovina dětí stejně zůstane doma

„Totéž bude platit pro děti z domácností, jejichž součástí jsou senioři z rizikových skupin. Ani tihle žáci nebudou moci nastoupit do školy. Předpokládám tedy, že 25. května začne školu navštěvovat 40 až 60 procent dětí z prvního stupně.“



Podle Roberta Plagy připraví ministerstvo zdravotnictví přesné pokyny do konce dubna. Až na jejich základě bude jasné, zda bude platit například věkový limit pro učitele, asistenty pedagogů nebo vychovatele, kteří budou s dětmi pracovat, nebo zda budou muset být zaměstnanci školy povinně testováni na koronavirus.



Sám ministr má obě své děti právě na prvním stupni ZŠ. „Přes týden jsem v Praze a moje rodina bydlí v Brně. Dětem se mohu věnovat maximálně tak o víkendu, takže hlavní tíha teď stojí na mé ženě.“



„Ta pracuje z domova a hlavně díky ní naše děti zvládají dálkovou výuku bezvadně. Ale už teď jim chybí dětský kolektiv. Zatím jsme se nerozhodli, zda bychom je od 25. května vrátili do školy. Ale pokud by samy chtěly, umožníme jim návrat.“



Nárok na ošetřovné by měl být zachován

Ministr školství by byl rád, aby rodiče, kteří zůstanou s dětmi doma i po 25. květnu, mohli i nadále pobírat ošetřovné. „Podle mě by měl být jejich nárok na ošetřovné zachován. Ale bude to specifická situace a ministerstvo práce a sociálních věcí teď musí připravit úpravu zákonné normy. Pokud by byla předložena, budu hlasovat na vládě pro.“



Na prvním stupni nebude od 25. května podle Plagy probíhat standardní výuka. „Ten smysl je, aby to, co obtížně probíhá na dálku v rodinách, bylo dohnáno v dopolední části školních skupin, jak jsme systém pojmenovali. To se pak plynule překlopí v něco, co jsme doposud znali jako školní družiny, a to se protáhne do odpoledne.“



V této pomyslné družině ale budou děti zůstávat ve stejném složení jako v dopoledních školních skupinách. „Cílem tohoto opatření je udržet tuto skupinu homogenní. Tedy patnáct dětí přijde ráno do školy, kde bude probíhat alternativa k výuce na dálku, a pak plynule přejdou ve stejném složení do jakési hlídací části, kde bude probíhat neformální vzdělávání.“



„Dopolední školní skupiny budou moci zajišťovat asistenti pedagogů, to nemusí být přímo vyučující, kteří se budou moci na dálku věnovat výuce dětí, jež zůstaly doma, a na odpolední části se budou moci podílet i vychovatelé ze školních družin. Konkrétní personální obsazení si budou podle svého uvážení zajišťovat ředitelé škol.“



„Bude to časově náročné,“ přiznává ministr. „Věřím, že ředitelé jsou dobří manažeři a poradí si. Bohužel v tuto chvíli to jiným způsobem zajistit nejde.“



Podle ministra Plagy se s vypsáním jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia čeká na závěry epidemiologů během rozvolňování opatření. „Zkoušky jsou podle odborníků rizikovým faktorem. V tuto chvíli víme, že pokud se vše bude vyvíjet správně, proběhnou v červnu. Termín vyhlásíme s dostatečným předstihem, aby se mohli připravit studenti i školy.“



Vysvědčení bude letos jiné

Se školskými asociacemi teď ministerstvo školství intenzivně jedná o tom, jak budou vypadat vysvědčení na základních a středních školách. „Měl by vzrůst význam formativního hodnocení, tedy hodnocení zpětnou vazbou. Existují předměty, kde závěrečné hodnocení známkou v tuto chvíli nedává smysl.“



„Každá škola k tomu ale přistupuje jinak,“ tvrdí ministr. „Někde probíhá známkování i při výuce na dálku. Takže naším cílem není určit v tomto ohledu jednotná pravidla pro všechny. Chceme proto školám uvolnit ruce. Bude tak zřejmě fungovat kombinace obou možností.“



„Tedy u předmětů, kde je to možné, dostanou žáci a studenti výslednou známku, v jiných předmětech půjde o formativní hodnocení. V tomto smyslu teď chystáme vyhlášku a metodický pokyn k tomu, jak mají učitelé hodnotit.“



V rozhovoru po Skypu ministr školství Robert Plaga hovořil i o přijímacích zkouškách na vysoké školy, o maturitách i o postupném otevírání školních jídelen a sportovních kroužků.