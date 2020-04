Zákaz zkoušení oděvů a prohlížení knih. Nic neprodáme, zlobí se obchodníci

Zákaz zkoušení je výslovně zmíněn v usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

„To, že zákazníci nesmí zkoušet zboží, je pro nás to samé, jako kdybychom měli zavřeno. Většina našeho sortimentu se nedá bez zkoušení koupit. Zákazníkům budeme doporučovat jejich velikost podle našich zkušeností s tím, že zboží nám mohou vrátit bez udání důvodu zpět do druhého dne,“ říká obchodní a marketingový ředitel sítě Blažek Antonín Wierer.

Vedle zákazu zkoušení vydalo ministerstvo zdravotnictví i doporučení, podle kterého by obchodníci měli v případě vrácení zákazníkem v rámci reklamace zboží ponechat tři dny v „karanténě“ bez použití. „Uložit v obalu do kontejneru/krabice s nápisem „Karanténa“ a uvedenou dobu se zbožím nemanipulovat ani nevracet do prodeje,“ píše ministerstvo na svém webu.

Přístup ministerstva zdravotnictví považují zástupci obchodníků s oděvy za ryze účelový. „Velmi se obáváme toho, že se vše ještě zkomplikuje, protože budeme muset platit nájmy, zaměstnance a tržby budou téměř nulové. Vláda sice otevře naše prodejny, ale omezuje naše podnikání a zbavuje se tak odpovědnosti. V tu chvílí již nemůžeme čerpat příspěvek od státu na naše zaměstnance ve výši 80 procent a pronajímatelé budou požadovat nájemné v maximální výši bez jakýkoliv úlev,“ řekl iDNES.cz country manager značky Pietro Filipi Ladislav Pštros.

Nikde podle něj není stanovené, že přenášení viru přes textilní vlákno je pravděpodobnější než přes motyčku v hobbymarketu nebo přes potraviny v hypermarketech.

V jiných obchodech, které prodávají i oblečení, například v supermarketech, se přitom dosud v kabinkách zkoušet dá. „Doteď tam nebylo žádné omezení,“ potvrzuje mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček. „Pokud byla vaše převládající činnost byla prodej potravin, mohli jste mít běžně otevřeno. Od pondělí to budeme měnit a kabinky zůstanou zavřené,“ dodává.

Knížky nakoupí lidé bez prohlížení

Pro knihkupce platí, že manipulovat s knihami a dalším podobným zbožím může personál pouze v rukavicích, zákazníci si musejí u vstupu dezinfikovat ruce.



Podobně jako v prodejnách textilu i v knihkupectvích bude platit, že vrácené knihy poputují do karantény. Podobné boxy budou muset být také v knihovnách, kniha v něm po vrácení bude muset zůstat následující dva dny. Čtenáři knihoven si budou také muset po příchodu dezinfikovat ruce.

Do zoo jen s online vstupenkou

Návštěvníci zoologických a botanických zahrad si budou moci vstupenky zakoupit jen on-line, aby se zamezilo shlukování lidí na místě, zdůvodnilo ministerstvo. Počet návštěvníků nesmí přesáhnout 150 lidí na jeden hektar. Prodej občerstvení bude možný v automatech, jen ve výjimečných případech přes výdejní okénko.

Od pondělí se mohou otevřít provozovny do 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodního centra nad 5000 metrů čtverečních, nebo mají vchod zvenku. Provoz mohou obnovit také informační centra, knihovny, posilovny a fitness centra, zoologické, botanické a dendrologické zahrady bez vnitřních expozic. Lidé mohou znovu do autoškol a na bohoslužby.