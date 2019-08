KOMENTÁŘ: O ČSSD, kultuře, jeskyňce a ruce šmátralce

Schreier se dočasně do čela kultury postavil namísto do té doby favorizované (a v této souvislosti zmiňované i premiérem Andrejem Babišem) Kateřiny Kalistové či dua náměstků Jiřího Vzienteka s Aloisem Mačákem. Přesto se socialisté nijak nerozčilovali, byť jejich předseda Jan Hamáček zdůraznil, že Schreier není jejich zástupcem a že je situace s nejmenováním Michala Šmardy ministrem mimo ústavu.



Jenže ve skutečnosti si většina sociálních demokratů oddychla. Kateřina Kalistová je totiž ve straně vysoce nepopulární. Z pražské organizace ČSSD ji svého času „vyštípali“ do středních Čech, ale ani tam není její pozice o moc lepší. Z lídrů ČSSD za ní vesměs stojí pouze první místopředseda Roman Onderka.

Jméno Kalistové navíc kromě Jana Birkeho padalo v neformálních debatách mezi prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem o tom, kdo by mohl Staňka nahradit, aby to bylo pro prezidenta přijatelné. Což socialisté dobře vědí. Obávali se tedy, že kdyby resort dočasně spravovala Kalistová, mohla by nakonec v jeho čele zůstat. Jako ministryně. A to nechtěli.

U dalších dvou náměstků, o nichž ještě ve středu spekulovala řada médií, šlo o něco jiného.

Vzientek i Mačák členy ČSSD jsou, ale oba mají značně kontroverzní pověst. Vzientek býval v Moravskoslezském kraji náměstkem hejtmana Jaroslava Palase, později asistentem poslance Petra Rafaje, kterého dnes v čele ÚOHS prověřuje policie. Ostatně i sám Vzientek měl svého času s policií co do činění, byť se mu nic neprokázalo.

Detektivové se před čtyřmi lety zaměřili i na Mačáka kvůli přijímání darů přes milion od firem. Ani jemu se nic neprokázalo. Mnohem větším zločinem jsou však jeho erotické „básně“ kolující na internetu. S verši jako: „Pod peřinou stále něco hledáš, ruka šmátralka si pokoj nedá. Nalézáš hroty skal a jeskyňku, nevydechneš ani na chvilinku. Hledání je práce, co tě zřejmě baví, všechno, i chloupky, se mi do pozoru staví.“ Uznejte, že to je minimálně na deset let natvrdo ve věznici s polstrovanými celami.

Vzhledem k obavám socialistů, co by ti dva mohli ve funkci zastupujícího šéfa resortu kultury zvládnout napáchat, po pověření Schreiera ještě výskali radostí. Nicméně jejich problém se tím neřeší.

Oním problémem je dilema, jak se zachovat, až jim 15. srpna (či klidně později) Miloš Zeman sdělí, že místopředsedu Šmardu ministrem kultury nejmenuje. Odcházet z vlády kvůli jednomu jménu se nechce ani většině jejích odpůrců z řad ČSSD. Žádný jasný plán, jak to udělat, aby se ze situace vymotali se ctí, zatím nemají. Šmarda se samozřejmě může nominace sám vzdát, ale už to nebude působit tak „elegantně“, jako když říkal, že na funkci nelpí.

Do toho začíná tlačit na pilu premiér Babiš, který se do socialistů pouští s čím dál větší vervou. Celou situaci označuje za chybu, kterou si ČSSD „sama vyrobila“, a on toho má dost. Kromě toho začíná „hrotit“ situaci kvůli rozpočtu. Útoky šéfa ANO nemusí být samo sebou.

Pokud jsou kuloární zvěsti pravdivé, má prý už Babiš předdomluvenu podporu vládě, pokud by ČSSD odešla. Stačit by mu mohlo sedm poslanců. Kromě Václava Klause a jeho kolegyně Zuzany Majerové Zahradníkové (výměnou třeba za ministerstvo školství) by se údajně mohli přidat tři socialisté a zřejmě i tři odpadlíci z SPD. Stačilo by odejít ze sálu Sněmovny. Babiš by tak dostál slovu, že se neopře o okamurovce, a předčasné volby by se nekonaly. Po socialistech by v opozici neštěkl pes. Čeká je těžké rozhodování.