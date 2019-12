Ministryně Dostálová se vyjádří k auditu Komise, jako finální ho odmítla

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo auditní zprávu Evropské komise ohledně možného střetu zájmů premiéra Babiše v neděli. Prohlásilo, že to není finální verze. Komise však v pondělí uvedla pravý opak.

Podle mluvčího Evropské komise Erika Mamera musí české úřady do dvou měsíců Bruselu sdělit, jak se vypořádají s doporučeními obsaženými ve zprávě. Nemohou tedy zprávu rozporovat, ale pouze reagovat na její jednotlivá doporučení.

Babiš se v pondělí v Madridu na Konferenci OSN o změnách klimatu (COP25) vyjádřil, že Evropská komise nemá autoritu na to, aby vykládala české zákony. „Komise teď tvrdí, že je audit konečný, ale to neznamená, že má pravdu. Budou tam nějaké lhůty, Česká republika se k tomu vyjádří. Pokud nebude (závěr auditu) v souladu s tím, co (ČR) tvrdila, tak ho určitě odmítne,“ uvedl premiér.

Společnost Agrofert sdělila, že o doručení auditu do Česka ví pouze z médií. O dokument požádá ministerstvo pro místní rozvoj, aby ho mohla prostudovat. Firma je přesvědčená, že vždy postupovala podle zákona.

Podle ředitele Transparency International (TI) Davida Ondráčky je rozhodnutí definitivní, nyní začne dohodovací období o tom, kolik peněz má Česko vrátit. Dříve se hovořilo o tom, že Česku hrozí, že do unijního rozpočtu bude vracet kolem 450 milionů korun dotací pro Agrofert.

Dohadovací řízení o částce se může vléct podle TI třeba rok. ČR v něm může legitimně vznášet námitky. Babiš by měl podle organizace, která na jeho střet zájmů dlouhodobě upozorňuje, okamžitě odstoupit.