Bartoš chce vymoci zveřejnění Babišova auditu, údajně potvrzuje střet zájmů

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové z ANO zpráva není konečná a ministerstvo je připravené ji rozporovat.

Vedení ČSSD zatím nezná obsah auditu Evropské komise o Babišově údajném střetu zájmů. Pokud budou nutné korekce, neměly by se platit z rozpočtu, oznámil v pondělí ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.



Podle Pirátů by měl být audit zveřejněn, projednat by ho měl kontrolní výbor Sněmovny a jako zvláštní bod by se měl objevit i na programu pléna Sněmovny.

Auditní zprávu zaslala EK do České republiky v pátek. Obsah dokumentu nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani jeho výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Premiér to znovu odmítl a tvrdí, že zákon neporušil. Podle informací týdeníku Respekt zpráva premiérův střet zájmu potvrzuje.

Ivan Bartoš: Vzhledem k tomu, že se objevily snahy výsledky auditu EK ututlat, požádal jsem předsedy stran vyjma ANO o společnou schůzku. Je namístě, aby se zúčastnila také ČSSD. Chceme zveřejnění auditu, svolání kontrolního výboru sněmovny a zařazení tohoto bodu na jednání skrze grémium.

Bartoš svou iniciativu odůvodňuje tím, že se objevují první snahy výsledky auditu ututlat. Společná schůzka stran by podle něj měla pomoci koordinovat jejich další postup.



Podle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ale nejde o finální verzi. Ministryně Klára Dostálová uvedla pro server iRozhlas.cz, že je připravená zprávu rozporovat. Podle nejmenovaného zdroje serveru z EK se však jedná o finální zprávu.

„Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo auditní zprávu, s kterou se v pondělí seznámí odpovědní zaměstnanci. Evropská komise opět žádá o důvěrné zacházení s dokumentem, protože řízení stále trvá. Rozhodně nejde o finální podobu auditní zprávy,“ uvedl mluvčí MMR Vilém Frček v neděli. Českou odpověď včetně případných připomínek bude ministerstvo pro místní rozvoj připravovat ve spolupráci se všemi dotčenými resorty, dodal.



Premiér Andrej Babiš v reakci na dokončení auditní zprávy Evropské komise znovu uvedl, že neporušil zákon. „Lex Babiš jsem dodržel,“ připomněl v Otázkách Václava Moravce.

Ten audit považuji za útok na Českou republiku, řekl Andrej Babiš (8. července 2019)