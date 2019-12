Audit Agrofertu je konečný. Na Česku je, jak to napraví, oznámila komise EU

Lhůta se začne počítat od chvíle, kdy do Prahy dorazí český překlad anglického originálu, který obdrželo české ministerstvo pro místní rozvoj v pátek.

Oznámení Evropské komise tak popírá vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové i premiéra Andreje Babiše, kteří tvrdí, že audit není konečný.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová z ANO trvá na vyjádření svého úřadu, že řízení k auditu o Babišově střetu zájmů nekončí. Podle ní ministerstvo čeká na překlad zprávy, pak začne 60denní lhůta na vyjádření. „Evropská komise opět Českou republiku požádala o důvěrné zacházení,“ uvedla ministryně.



„Bakalův Respekt neříká pravdu, protože to samozřejmě není definitivní zpráva a já teda nevím, co potvrdil, ale v každém případě není pravda, co zveřejnila Česká televize a Bakalův Respekt, že je to konečná podoba auditní zprávy,“ řekl Babiš v pondělí rádiu Impuls.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce, aby se kvůli auditu sešli šéfové sněmovních stran bez ANO, ale včetně koaliční ČSSD. Audit by podle něj měl být zveřejněn a projednat by ho měl kontrolní výbor Sněmovny.

Účast na schůzi potvrdil předseda ODS Petr Fiala i STAN Vít Rakušan. Šéf KSČM Vojtěch Filip, jehož strana drží koaliční vládu nepřímo u moci, připustil možnost jednání grémia Sněmovny.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na Twitteru uvedla, že v jasném střetu zájmů je i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.