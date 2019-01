Jedna z podmínek splněna. Ovčáček ode dneška může i kandidovat na prezidenta

Někdejší novinář Ovčáček působí jako prezidentův mluvčí od konce roku 2013 a za uplynulých pět let jeho přístup k této funkci mnohokrát přitáhl pozornost. Ovčáček například intenzivně využívá sociální sítě, zejména Twitter, kde neváhá sáhnout k ostřejším výrazům i kontroverzním vyjádřením. Proto byl opakovaně terčem kritiky, někteří politici tvrdí, že jeho vystupování je v rozporu s postavením úředníka.



Volba prezidenta ČR Zvolen může být občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.

Zvolen nemůže být občan odsouzený za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy.



Navrhovat kandidáta může nejméně 20 poslanců nebo 10 senátorů, anebo každý, jehož návrh podpoří petice podepsaná nejméně 50 000 občany.

Volbu vyhlašuje předseda Senátu, koná se tajným hlasováním a právo volit má každý občan, který ke dni volby dosáhl 18 let.

Někteří lidí tvrdí, že se Jiří Ovčáček chová spíše jako Zemanův viceprezident než mluvčí, on sám se přitom považuje za bojovníka.



„Jasně jsem deklaroval, že budu pana prezidenta bránit proti útokům. V tomto směru se někteří politici mimořádně činili. To samé platí pro řadu médií. Jsem voják v první linii, kde se střílí. To je realita,“ řekl například Hospodářským novinám.



Ovčáček pochází z pražské úřednické rodiny, studoval na Arcibiskupském gymnáziu, odkud ale odešel ve třetím ročníku poté, co se vedení školy nelíbily jeho nazeleno obarvené vlasy. Po maturitě se zapsal na andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kterou však nedokončil.

Po roce 2000 se začal věnovat žurnalistice, působil ve čtrnáctideníku radnice Prahy 10 a v září 2002 nastoupil na inzerát do komunistických Haló novin, kde nakonec strávil dva roky.

„Byly to stranické noviny, takže jsem popisoval stranické události. Není to moje výkladní skříň, ale životní zkušenost, nezříkám se jí,“ vzpomínal na často připomínaný začátek jeho profesní dráhy. Poté krátce působil v Blesku a mezi roky 2005 a 2007 pracoval pro ČSSD vedenou Jiřím Paroubkem, se kterým se ale nerozešel v nejlepším. Předtím, než nastoupil na Pražský hrad, působil Jiří Ovčáček, o kterém vznikla i divadelní hra, téměř šest let jako politický redaktor v deníku Právo.