Vláda má jednat o nařízení k úspornému tarifu na pomoc s cenami energií

„Shodli jsme se na tom, že vývoj cen elektřiny, zvláště v těch posledních dnech, překračuje všechna, i ta nejhorší očekávání,“ řekl v úterý večer po jednání s prezidentem Milošem Zemanem předseda vlády Petr Fiala.

„Je třeba dosáhnout toho, abychom zajistili pro české občany a české firmy energii za přijatelné ceny,“ řekl také předseda vlády. Radit se o tom příští týden bude i s německým kancléřem Olafem Scholzem, který přijede do Prahy na oficiální státní návštěvu.

Pomoc s vysokými cenami energií dostanou domácnosti prostřednictvím smlouvy na elektřinu. Část příspěvku se má vyplatit ještě letos, druhá část začátkem příštího roku z rozpočtu na rok 2023. Celkově má stát na úsporný tarif vyhradit 40 miliard korun, na pomoc s cenami energií lidem a firmám určila vláda 66 miliard korun. Ministři mají ve středu určit konkrétní výši pomoci pro jednotlivé distribuční sazby.

„Pomoc od státu obdrží všechny domácnosti, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny, bez ohledu na to, jestli používají primárně plyn, elektřinu, nebo jestli mají vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny. Navrhujeme, aby byla pomoc přes úsporný tarif vyplacena nadvakrát, což vyžaduje schválená revize státního rozpočtu,“ uvedl dříve ministr Síkela.

Odpuštěny mají být poplatky za obnovitelné zdroje, které v rámci účtů za elektřinu platí každý. Od října díky tomuto odpouštění všechny domácnosti ušetří 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny.

U zákazníka, který platí zálohy přes SIPO nebo bankovním inkasem, má být podle výše státní pomoci automaticky upravena výše zálohy. Zákazník, který platí zálohu trvalým příkazem, si bude moci zálohu sám upravit změnou trvalého příkazu. Slevu uvidí zákazník v nejbližším vyúčtování. Finanční pomoc pro rok 2023 má být vyplacena na začátku daného roku.

Vláda by měla také jednat o úpravě příspěvků na bydlení. Ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad předloží odhady průměrného zvýšení za poslední letošní čtvrtletí a také pro příští rok. Odhadovaný nárůst cen by se měl promítnout do takzvaných normativních nákladů, které se využívají při výpočtu výše dávek.