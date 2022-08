Fiala bude se Zemanem mluvit i o „válečné dani“ z neočekávaných zisků

„Jaká forma solidarity to bude, o tom vedeme debatu. Válečná daň je jedna z forem, ke kterým můžeme přistoupit,“ řekl v pondělí Fiala. „Je rozumné, abychom něco takového zvažovali. Jaké to bude mít parametry, pokud se na tom domluvíme, to se ukáže, až budeme mít výsledek jednání,“ uvedl také premiér.

Vláda podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS zvažuje zavedení daně ve třech sektorech, vedle energetických firem a bank půjde ještě o jedno odvětví. O možném zavedení daně vláda podle něj musí rozhodnout do 10. září. Třetím odvětvím by mohly být rafinérie a distributoři a prodejci pohonných hmot.

Fiala a Zeman by se mohli zabývat také válkou, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině. Do sousední země vpadly jednotky ruského agresora 24. února, tedy skoro přesně před půl rokem. Česko od té doby patří spolu s Polskem a třemi pobaltskými zeměmi Estonskem, Lotyšskem a Litvou mezi ty členy Evropské unie, které se snaží Ukrajině nejvíc pomáhat.

„Musíme zajistit, aby Kreml nemohl vydírat své okolí,“ řekl Fiala v pondělí velvyslancům Česka v zahraničí. „V prvé řadě musíme pomoci Ukrajině, aby tento konflikt přečkala s co nejmenšími ztrátami a aby nakonec zvítězila. Širším zájmem naší země je, aby byl ruský imperialismus konečně zastaven,“ uvedl premiér.