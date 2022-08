Musíme zajistit, aby Kreml nemohl vydírat své okolí, řekl Fiala velvyslancům

Česko podle něj musí pomoci Ukrajině přečkat ruskou agresi s co nejmenšími ztrátami. Do sousední země vpadly jednotky agresora 24. února, tedy skoro přesně před půl rokem. Česko od té doby patří spolu s Polskem a třemi pobaltskými zeměmi Estonskem, Lotyšskem a Litvou mezi ty členy Evropské unie, které se snaží Ukrajině nejvíc pomáhat.

A v Česku od vpádu Ruska na Ukrajinu získalo vízum o dočasné ochraně už více než 415 tisíc uprchlíků před Putinovou válkou. Do neděle jich bylo podle oficiálních čísel ministerstva vnitra celkem 415 691.

„Pragmatismus a prosazování hodnot nejdou v zahraniční politice proti sobě,“ uvedl Fiala. Jako příklad uvedl to, že Česko získá americké vrtulníky či německé tanky Leopard. „Bez společného diplomatického úsilí bychom tyto dary nezískali,“ řekl předseda vlády.

„Děláme všechno pro to, abychom zajistili plyn a elektřinu našim občanům a to v přijatelných cenách,“ uvedl ve svém vystoupení také Fiala. Jakmile bude plynu dostatek, jeho ceny klesnou, je přesvědčen premiér. Vybídl také diplomaty, aby hledali všechny možnosti v oblasti energetiky.

„Rusko stále považuje středovýchodní Evropu za svůj majetek, s nímž si může nakládat podle libosti. Není náhoda, že Moskvu vyprovokoval podobný vývoj v Československu pokus o směřování k demokracii, na Ukrajině snaha o integraci do západních struktur, řekl už v neděl premiér při vystoupení u Českého rozhlasu k výročí vojenské intervence Sovětského svazu a dalších zemí Varšavské smlouvy. „Naši přátelé na Ukrajině chtějí přesně totéž, co my už máme, a neváhají za to bojovat. I proto je vojensky, humanitárně i diplomaticky podporujeme,“ řekl také Fiala.