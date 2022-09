Válek přál k narozeninám Fialovi a prozradil, proč skončil ministr Vojtěch

To už bude slavit i šéf ANO Andrej Babiš, který má narozeniny 2. září a je mu o deset let více než premiérovi Petru Fialovi.

„Já jsem teď devátým, téměř devátým měsícem ve vládě Petra Fialy a Petr Fiala je můj bývalý rektor. Jako rektor to byl výborný šéf, tu univerzitu obrovsky posunul a tak, jak tady padlo, že za chlapem něco musí být vidět, tak za ním je vidět minimálně kampus Masarykovy univerzity. A dneska má Petr narozeniny, takže mně dovolte, byť je to mimořádná schůze, abych mu popřál všechno nejlepší k narozeninám. Je to člověk, kterého si vážím,“ řekl Váĺek. Fialovi pak část Sněmovny tleskala vestoje.

Pak už se Válek věnoval tomu, proč se poslanci sešli – hlasování o nedůvěře vládě na popud ANO a SPD. „Naprosto rozumím tomu, proč takovou schůzi svolává SPD. Je to vcelku logické. Strana má blízko k Rusku, má blízko ke Kremlu, nemá ráda Evropskou unii,“ řekl Válek. Mrzí ho, že k hlasování o nedůvěře vládě přistoupilo ANO a rozhodlo se tak riskovat ostudu České republiky, protože do konce roku předsedá Evropské unii.

„Pro mě je to zklamání. Rozumím tomu, že jste opozice. Nerozumím ale tomu, že jste ochotni se k něčemu takovému, jako je dnešní schůze, propůjčit. Nehledě na to, že do toho jdete s přístupem: po nás potopa aneb shodíme vládu a pak se uvidí,“ řekl Válek.

Ministr zdravotnictví také znovu doporučoval očkování proti covidu. Zdůraznil že je ochranou před závažným a smrtelným průběhem onemocnění. „Je každého volba, jestli se naočkuje, nebo ne. Já to vřele doporučuji, ale nikdy to nikomu nebudu nařizovat,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Překvapivě také pochválil bývalého ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha, jehož Babiš nechal z vlády odvolat a který je nyní velvyslancem ve Finsku. „Opakovaně jsem říkal, že to nebyl špatný ministr. Proč skončil? Protože nebyl schopen se domluvit s premiérem, jestli roušky ve školách ano, nebo ne,“ ocenil ministr Válek exministra Vojtěcha.