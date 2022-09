Celonoční boj poslanců o Fialovu vládu. Víme dobře, co je zlo, řekl Síkela

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Všichni si pamatujeme, jak Andreje Babiše před volbami přijel podpořit jeho přítel Viktor Orbán. Všichni jsme slyšeli, v kom se shlíží Tomio Okamura. Jenže ona tato Orbánova cesta nekončí zastropováním cen pohonných hmot, Orbánova cesta znamená také vyrazit do Moskvy a škemrat u Putina o plyn,“ řekl ministr Síkela.

Kdyby místo současné vlády bylo u moci hnutí ANO, svět by podle Síkely oblétaly fotky nejen vysmátého Sergeje Lavrova s maďarským ministrem zahraničí, ale třeba také s místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem nebo s šéfkou poslanců ANO Alenou Schillerovou.

„Tím jak Rusko tlačí ceny plynu nahoru, stoupají také ceny elektřiny. My proto chceme zamezit tomu, aby ceny plynu určovaly ceny elektřiny. Naše vláda totiž moc dobře ví, co je tím zlem, které se dnes snaží co nejvíc poškodit české občany a české podniky. Tím zlem je Putinova energetická válka, jeho snaha navyšovat ceny energií a jeho postupné odstříhávání Evropy od dodávek plynu,“ prohlásil ministr Síkela.

„Já myslela, že toto jednání nebo respektive tato mimořádná schůze je schůze o tom, že jsme ji vyvolali kvůli nedůvěře vlády, ale já tady poslouchám nedůvěru opozice! Co to je?“ zlobila se po jeho vystoupení poslankyně ANO Berenika Peštová.

Nejen Síkela, ale také ministr zahraničí Jan Lipavský, vyčítal hnutí ANO Babišovy vazby na Orbána. „Andrej Babiš se nechal během svého premiérování vodit jako loutka, pečený vařený v Budapešti,“ řekl Lipavský.

Během noci vystoupili všichni přítomní ministři, kteří měli přednostní právo mluvit, a tak až do brzkých ranních hodin, kdy bylo ještě přihlášeny téměř tři desítky poslanců, byl počet vystupujících za vládu vyšší, než za opozici. Bývalý šéf Sněmovny za ANO Radek Vondráček se zlobil, že to podle něj není fér.

Debata ve Sněmovně začala ve čtvrtek hodinu po poledni a bez přestání trvá již přes sedmnáct hodin.

„Je to vláda národní katastrofy,“ prohlásil šéf ANO Andrej Babiš, jehož hnutí se rozhodlo hlasování vyvolat. „Jde vám o rozvrat, o uchopení moci za každou cenu,“ opáčil mu premiér Petr Fiala. Ironicky děkoval Babišovi za to, že přišel do práce a nepronesl projev někde na náměstí.

Výsledek hlasování byl přitom předem jasný. ANO a SPD mají společně ve Sněmovně 92 hlasů, vládní koalice má 108 hlasů z 200. K vyslovení nedůvěry vládě je třeba nejméně 101 hlasů poslanců. „Je pravděpodobné, že tohle hlasování prohrajeme. Kapři si rybník nevypustí,“ připustila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.