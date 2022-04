Hlasy ultrapravice a xenofobů mohou díky Muskovi získat prostor, míní expert

„Jak se Twitter změní, ještě v tuhle chvíli nikdo neví, protože Elon Musk je nevyzpytatelný člověk. Ani samotná transakce koupě není definitivně uzavřená, to potrvá ještě měsíce. Myslím, že ta nevypočitatelnost je asi největší riziko, Musk opravdu může vybudovat zajímavou platformu pro komunikaci, ale taky se to může zvrtnout,“ hodnotí David Slížek, šéfredaktor portálu Lupa.cz o dění na internetu a v oblasti informačních technologií.

„Akvizicí dojde ke koncentraci vlastnictví a rozhodovacích pravomocí do rukou jediného člověka. To je v případě médií extrémně nebezpečné, protože se celá sociální síť stává de facto nástrojem zájmů jediné osoby. Je to v přímém rozporu s tím, co Musk říká,“ varuje Jan Motal, expert na etiku médií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.