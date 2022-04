Nejrychlejší převzetí. Pomohlo, že Musk o Twitteru rozhodoval sám

Zřejmě hlavní příčinou bleskového ujednání byla skutečnost, že se Musk o Twitter ucházel jako individuální investor. Spoustu rozhodnutí tak mohl činit sám, nezatížený diskusemi s akcionáři nebo společníky.

Oficiálních detailů o průběhu celého vyjednávání je málo. Twitter ani Musk je veřejně nekomentovali. Agentuře Bloomberg se však podařilo oslovit několik manažerů, kteří se na transakci podíleli – a jejich hlavní dojem z posledních dní byl jednoznačný. Za celou kariéru neviděli uskutečnit byznys takového rozsahu takovou rychlostí.

Čtvrtého dubna Elon Musk, nejbohatší člověk planety a zakladatel firem Tesla a SpaceX, oznámil, že v Twitteru získal devítiprocentní podíl. Následovala nabídka 54,20 dolaru za akcii s cílem převzít firmu celou. Vedení Twitteru zaujalo zprvu defenzivní taktiku a hrozilo využitím tzv. „jedovaté pilulky“, která měla komukoli zabránit získat ve firmě větší než patnáctiprocentní podíl.

Jenže Musk mezitím v zákulisí intenzivně pracoval. Nejprve se mu podařilo přivést na scénu společnost Morgan Stanley jako poradce a brzy poté získat na svou stranu banky, jež přislíbily zajistit úvěrové financování ve výši 25,5 miliardy dolarů.

Podle lidí, kteří byli jednáním blízko, na banky zapůsobila série videohovorů, prezentací i Muskovy vize budoucnosti firmy. I pro poradce pracujících na obchodu s krycím názvem Projekt X znamenaly poslední týdny spoustu bezesných nocí, o pracovních víkendech nemluvě.

Musk zároveň podle Bloombergu vyvinul tlak i na další významné podílníky v Twitteru. S jejich pomocí se mu podařilo přimět vedení firmy, aby jeho nabídku začalo brát vážně, shodují se manažeři obeznámení s detaily obchodu.

Třetím katalyzátorem vyjednávání byla cena 54,20 dolarů za akcii a prognózy dalšího cenového vývoje kurzu v případě, že by Musk neuspěl. Akcie Twitteru se obchodovaly za 47,08 dolaru za kus, což je sice daleko od sedmdesátidolarové hranice, na níž byly před rokem, ale problém byl jinde. Finanční poradci, jichž se šéfové Twitteru ptali na výhled „budoucnosti bez Muska“, nedali zrovna pozitivní předpověď. Podle nich v dohledné době akcie Muskovu nabídku nepřekonají.

To vše pak vyústilo v oznámení, které přišlo v pondělí 25. dubna, podle něhož má Elon Musk cestu k ovládnutí Twitteru volnou. Jediné, v čem zdá se vedení sociální sítě uspělo, byly vysoké poplatky za nedokončení transakce, tzv. „breakup fee“. To se pravděpodobně samo o sobě pohybuje v řádu miliard dolarů a má zaručit, že to šéf Tesla myslí vážně a obchod dotáhne.

A i když má Musk pověst střelce od boku, který často dokáže názory rychle změnit, tentokrát se podle insiderů choval promyšleně. Jeden z investorů oslovených Bloombergem popsal jeho přístup a opakované osobní konzultace s bankéři jako „zvídavé, promyšlené a otevřené ke zpětné vazbě“.

Příští dny a týdny ukážou, zda podobný pocit dokáže Musk vzbudit i u milionů twitterových uživatelů.