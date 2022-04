Twitter vyjednává s Muskem o převzetí, akcie Twitteru prudce posilují

Rozhodnutí společnosti ohledně počátku vyjednávání ale neznamená, že na Muskovu nabídku odkupu přistoupí. Twitter zjišťuje, zda může od Muska přijít atraktivnější nabídka a zda je celý proces možný i po právní stránce.

K vyjednávání mezi oběma stranami dochází i přesto, že Musk před tím svou nabídku ve výši 43 miliard dolarů (971,5 miliardy korun) označil za nejlepší i konečnou.

„Nebyl bych překvapen, kdybych se příští týden vzbudil a zjistil, že Musk zvýšil to, co označil za nejlepší a konečnou nabídku, možná až na 64,20 dolarů za akcii,“ řekl jeden z manažerů fondu, který investoval do Twitteru. Mohl by ale také podle něj od plánů zcela odstoupit. „Možné je všechno,“ dodal.

Pohled na cenu, za kterou by k obchodu s Muskem mělo dojít, se liší i mezi jednotlivými akcionáři. Jednou z možností, jak může firma vyjednávat o vyšší ceně, je nabídnout Muskovi své účetní knihy.

Musk se v posledních dnech setkal s akcionáři Twitteru a hledal podporu pro svou nabídku. Řekl, že Twitter potřebuje být v soukromých rukou, aby mohl růst a stát se skutečnou platformou pro svobodu projevu.

Výhodou pro správní radu Twitteru je, že Muskova nabídka nepřiměla armádu jeho příznivců na Twitteru stát se novými akcionáři, kteří by mohli podpořit jeho nabídku, uvádějí zdroje. Podle nich se základna drobných investorů Twitteru od oznámení, že získal podíl ve firmě, zvýšila na přibližně 22 procent z předchozích zhruba 20 procent.

Tlak na vedení Twitteru vytváří hlavně krátkodobí investoři, jako jsou nejrůznější hedgeové fondy. Někteří z nich jsou totiž znepokojeni tím, že kvůli nedávnému poklesu hodnoty technologických akcií uprostřed obav z inflace a ekonomického zpomalení je spíše nepravděpodobné, že Twitter bude mít v blízké době vyšší hodnotu.

Akcie Twitteru v pátek uzavřely na ceně 48,93 USD. To je zhruba deset procent pod cenou, kterou za provozovatele stejnojmenné sociální sítě nabízí Musk. V pondělí ale posílily, a to asi o pět procent.