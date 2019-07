Uzavírka Česko. Silničáři často pracují na hlavní i objízdné trase najednou

Například v Ostravě vedou z východu na západ (z centra do Opavy) dvě rušné ulice Opavská a Rudná. Obě se opravují. Na Vysočině se modernizuje dálnice D1, jenže teď bohužel i silnice 602, která vede podél ní a sloužila v krizi jako objížďka. Na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Náchodem se opravuje most v Černožicích a do toho začne výluka železniční trati, takže i ti, kteří by chtěli raději jet vlakem, budou odsouzeni ke stání v koloně v autobusu náhradní dopravy.



V Praze byl pro změnu v uplynulém víkendu úplně mimo provoz lanový most na Jižní spojce. Most prošel zatěžkávacími zkouškami před případnou opravou. A už několik měsíců se opravuje návazná komunikace Jižní spojky, tedy Štěrboholská spojka.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) si trochu naběhl tím, že před volbami sliboval lepší koordinaci výluk, oprav a uzavírek.

„Každý musí poznat, že ta koordinace v uvozovkách je v lepším případě stejná jako předtím. Tohle by Adrianě Krnáčové neprošlo. Přijde mi, že kolony jsou stejné jako loni, ne-li horší, zejména v jihovýchodní části města,“ míní pražský opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO).



Musí se spěchat, jinak neproplatí dotace

Proč se v Česku všude tak zuřivě opravuje? Odpovědní úředníci často opakují, že je potřeba utratit peníze z evropských dotací, protože když se to nestihne do schváleného termínu, Evropská unie stavbu neproplatí. Na tom něco i je.



„Peníze, za které se modernizuje například D1, pocházejí z Operačního programu Doprava a ten je vypsán na roky 2014 až 2020. Pak je tam ještě tříletá lhůta na dokončení, kolaudaci a proplacení. Ty projekty skutečně mohou mít nějaký závazný termín dokončení. Státu nezbude než s tím počítat, a těch uzavírek je pak víc,“ zastává se úředníků Daniel Mayer, předseda Asociace pro evropské fondy.

MF DNES už před několika dny požádala o reakci na nezkoordinované uzavírky třeba náměstka pro dopravu v Praze Adama Scheinherra nebo silničáře. Třeba Ředitelství silnic a dálnic si problém uvědomuje.



„Výslovně jsme v květnu uvedli, že plánovaná uzavírka silnice 602 je v kolizi s modernizací D1. Přesto ji Městský úřad Velké Meziříčí povolil,“ brání se Jan Studecký z ŘSD.

Redakce se snažila kontaktovat i tajemníka radnice ve Velkém Meziříčí, ale nepodařilo se ho zastihnout. Ohledně svých uzavírek neodpověděl ani pražský magistrát.



K uzavírce dvou souběžných hlavních ulic v Ostravě Jan Studecký z ŘSD uvedl, že silničáři sice věděli, že se chystá obojí, ale nedokázali už některou z oprav odložit. „Tyto akce byly vzájemně koordinovány, nicméně jejich termínovému střetu nešlo zabránit,“ vysvětloval Studecký.

V Ostravě přitom dokonce i policie přesvědčovala úředníky, aby rekonstrukce neběžely najednou.

Další dopravní komplikace se čeká na území Královéhradeckého kraje, kde začne u Jaroměře výluka na železnici vedoucí podél opravované silnice. Náměstek pro dopravu Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) také ujišťuje, že se snaží uzavírky koordinovat, ale ne vždycky to jde.

„V zimních měsících proběhlo několik koordinačních schůzek. Výsledkem jednání byl posun termínů některých staveb, případně přesun stavby do příštího roku. Avšak vzhledem k potřebě oprav silniční sítě se některým souběhům není možné vyhnout,“ reagoval Červíček.

Řidiči jedoucí z Prahy do Karlových Varů zase minou postupně tři semafory, které řídí kyvadlově dopravu. „Ve čtvrtek jsem jela z Karlových Varů do Prahy. Na okraj Prahy mi to trvalo tři hodiny, normálně se to dá ujet za hodinu a půl,“ postěžovala si řidička Bára Šmudlová z Karlových Varů.



Kvůli četným uzavírkám někdy vznikají až absurdní situace. Například plzeňský autobus linky číslo 30, který jezdí ze severu na jih města, absolvuje nyní na své trase celkem čtyři různé objížďky.

Některá města dokonce zřizují speciální funkci „koordinátora dopravních staveb“. Zlín ho chce aktuálně přijmout. Brno už ho má. Ani tak se ale kolony nepodařilo v druhém největším městě republiky odvrátit.

Existují i příklady, kdy se koordinace víceméně daří. Ve Štětí na Litoměřicku se uzavřel most, a dokonce i pěší musejí jezdit přes Labe provizorním přívozem. V červnu 2020, kdy oprava mostu skončí, zavře kraj nejbližší most po proudu v Roudnici a jízdu přívozem si zase vyzkoušejí Roudničtí.



Uzavírek ubude po roce 2020. Současný program EU Doprava přinesl do Česka 123 miliard korun od roku 2014 (kilometr dálnice stojí v průměru 152 milionů korun). V dalším období už dostaneme coby bohatší stát Unie určitě méně peněz. Takže „uzavírka Česko“ se pomalu otevře.